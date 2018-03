Das NORDICO lädt zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellungen "100% LINZ" und "TROPHÄEN" (ab 29.11.2013).

Linz (OTS) - Mit der Schau "100% LINZ. Kaleidoskop einer Stadt" gibt das NORDICO Verborgenes aus seinem Erinnerungsspeicher preis. Alle Exponate stammen zu 100% aus der eigenen Sammlung und stehen für eine Zeit oder ein Ereignis, welches mit Linz verbunden ist. Längst Vergessenes, Alltägliches, Außergewöhnliches und noch nie Gezeigtes finden zueinander. In lebendig bunter Abfolge gliedern sich die Raumthemen wie "Famose LinzerInnen" oder "In Linz daham" aneinander. Die Ausstellung "TROPHÄEN. Neuerwerbungen für die Sammlung" präsentiert Arbeiten von achtzehn KünstlerInnen, die Martina Gelsinger und Holger Jagersberger als AnkaufskuratorInnen 2011/2012 für die Sammlung des Stadtmuseums erworben haben.

Eröffnung: Do, 28.11.2013, 19 Uhr

Pressekonferenz anlässlich der Ausstellungen "100% LINZ" und

"TROPHÄEN"



Datum: 28.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

NORDICO Stadtmuseum Linz

Dametzstraße 23, 4020 Linz



Url: www.nordico.at



Rückfragen & Kontakt:

Nina Kirsch, nina.kirsch @ lentos.at, 0732 7070 3603