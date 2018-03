Leopoldstadt: "Neue Clowns" zaubern im Circusmuseum

"Cabaret Snitzel" am 28./29. Nov.: 0676/406 88 68

Wien (OTS) - Zeitgemäße Clowns sorgen am Donnerstag, 28. November, und am Freitag, 29. November, auf der kleinen Bühne im "Circus- & Clownmuseum Wien" (2., Ilgplatz 7) für ein "bezauberndes" Durcheinander. Jeweils um 19.30 Uhr fängt das magisch-heitere Treiben der Komödianten-Truppe "Cabaret Snitzel" an. Die tricksenden Gesellen bezeichnen sich als "Neue Clowns" und präsentieren ihr jüngstes Programm mit dem Titel "Abra-Snitzel-Cadabra 2.0". Nicht mehr und nicht weniger als "Die hohe Kunst des Sim-Sala-Bim" führen die fingerfertigen Humoristen dem staunenden, schmunzelnden Publikum vor Augen. Mit einer absolut "zauberhaften" Mischung aus Manipulation, Illusion, Hellseherei und sonstigem "Hokuspokus", fein garniert mit köstlichen Späßen, bringt die Entertainer-Clique "Die Snitzels" die Zuschauer bei Auftritten im In- und Ausland in Windeseile zum Lachen. Meister der Magie und Täuscher mit zwei linken Händen preisen den oft kopierten, nie erreichten Zaubermeister "Tintifax". Die Shows dauern zirka 70 Minuten. Der Eintritt kostet 15 Euro. Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/406 88 68 bzw. E-Mail andreas @ circus-clownmuseum.at.

Zirkushistorische Sammlung kostenlos besichtigen

Das ehrenamtliche Museumsteam wickelt die Vorstellungen im Zusammenwirken mit dem "1. Wiener Zaubertheater" ab. Die Besichtigung der großen zirkushistorischen Sammlung (Fotografien, Plakate, Requisiten, Kostüme und sonstige Exponate) ist traditionell gratis. Offen ist das Museum am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr). Mehr Informationen: www.circus-clownmuseum.at (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at