Wirtschaftsministerium vergibt Staatspreis Consulting 2013 an das Technische Büro für Bergwesen Hruschka

Auszeichnung für Projekt "Kleinbergbau in Entwicklungsländern"

Wien (OTS/BMWFJ) - Das Wirtschaftsministerium hat am Dienstagabend im Oktogon der Bank Austria in Wien den Staatspreis Consulting 2013 -Ingenieurconsulting an das Technische Büro für Bergwesen Hruschka (tbb.hru) vergeben. Das Unternehmen konnte die Experten-Jury mit dem Projekt "Kleinbergbau in Entwicklungsländern" überzeugen. "Durch die Erkenntnis des unter den jeweiligen Rahmenbedingungen technisch und gesellschaftlich Machbaren und die sorgsame Umsetzung hat es das Büro Hruschka einer Vielzahl von Kleinbergleuten ermöglicht, aus eigener Kraft die Armut hinter sich zu lassen. Damit hat es ganz wesentlich zur verantwortungsvollen und nachhaltigen Weiterentwicklung des Bergbaus beigetragen", heißt es in der Jurybegründung.

Der heuer zum 21. Mal verliehene Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting zeichnet hervorragende exportfähige Consultingleistungen aus. Mit dem Staatspreis sollen die volkswirtschaftliche Bedeutung des Ingenieurconsultings hervorgehoben und dessen zentrale Rolle für die Erschließung neuer Märkte in allen Wirtschaftsbereichen betont werden. Einreichungen waren in fünf Kategorien möglich: Umwelt und Energie - Infrastruktur - Urbane und räumliche Planung - Forschung und neue Technologien - Hervorragende Einzelingenieurleistungen.

Nominierungen für den Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger wurden weitere Projekte als "Für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

AMX Automation Technologies GmbH für VIP-W hochwärmedämmende Kunststofffenster mit Vakuumisolierung (Kategorie Umwelt und Energie)

INTECO special melting technologies GmbH für die Herstellung großer Schmiedeblöcke über das Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren (Kategorie Forschung und neue Technologien)

Architekten Mag. Markus Klaura, Mag. Dietmar Kaden, DI Erich Laure, Lackner + Raml ZT GmbH für den Aussichtsturm am Pyramidenkogel (Kategorie Urbane und räumliche Planung)

Dr. Ronald Mischek ZT GmbH für das nachhaltige Massenstrom-Management WOHNBAU SEESTADT ASPERN (Kategorie Infrastruktur).

Ein Sonderpreis im Rahmen des Staatspreises Consulting 2013 wurde DI Wolfgang Stocksreiter für das "Indoornavigationssystem - Digitale taktile Blindenplatte" zuerkannt.

Weitere Informationen stehen auf der Website des Wirtschaftsministeriums (www.bmwfj.gv.at) in der Rubrik Staatspreise zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at