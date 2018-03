EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / Rücktritt eines Aufsichtsratsmitgliedes

Sonstiges

27.11.2013

Herr Dkfm. Erich Buxbaum, Mitglied des Aufsichtsrates der HIRSCH Servo AG, legt sein Aufsichtsratmandat in der HIRSCH Servo AG mit Ende der 18. ordentlichen Hauptversammlung, welche am 28. November 2013 in Klagenfurt stattfindet, zurück.

