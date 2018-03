Cytocell Ltd stellt neue FISH-Verfahren für den Nachweis von chronischer lymphatischer Leukämie (Chronic Lymphocytic Leukaemia/CLL) vor

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Cytocell Ltd. gab die Verfügbarkeit einer Reihe neuer in-vitro-Diagnosetests für die Erkennung von chronischer lymphatischer Leukämie (CCL) bekannt, einer Krebsart, die die Lymphozyten befällt.

Zu diesen neuen CLL FISH-Tests von Cytocell gehört auch das neue CLL PROFILER-Kit, das den P53/ATM-Kombinachweis und einen neu entwickelten D13S319/13qter/12cen-Deletions-/Auszählungsnachweis (D13S319/13qter/12cen Deletion/Enumeration probe) enthält. Die insgesamt 19 verschiedenen FISH-Tests wurden zur Erkennung von Fehlern in den am häufigsten mit CCL in Zusammenhang gebrachten Genen entwickelt.

CLL ist die häufigste Leukämieform in den USA und Europa und wird am häufigsten bei weissen Männern ab 60 diagnostiziert. In den USA werden jährlich mehr als 15.000 Menschen mit CCL diagnostiziert, viele von ihnen werden während Routineuntersuchungen entdeckt. CLL verläuft langsamer als andere Leukämiearten; bei den meisten Patienten wird CCL im Frühstadium entdeckt. Bei bis zu 50 % besteht das Risiko eines beschleunigten Verlaufs, während andere etliche Jahre beschwerdefrei leben und häufig keine Therapie benötigen.

Das Aquarius(R) CLL PROFILER-Kit von Cytocell ermittelt zytogenetische Anomalitäten in Proben von Knochenmark und peripherem Blut von CCL-Patienten. Deletionen von ATM und TP53 sind die gravierendsten Umlagerungen bei CCL; die Deletion dieser Gene liefert sehr wichtige Informationen für die Auswahl der Therapie dieser Patienten, vor allem, da Deletionen von TP53 und ATM eine schlechte Prognose bedeuten.

"Diese neuen Ergänzungen erweitern unser schon jetzt umfangreiches Portfolio an FISH-Tests für Leukämie und bieten eine umfassende Lösung für die Diagnose von CLL," sagte Dr. Martin Lawrie, Geschäftsführer von Cytocell. "Die Einführung dieses neuen Produkts ist ein Beweis unseres kontinuierlichen Engagements zur Erweiterung unseres Angebots an hämatologischen Tests; die Anzahl dieser Tests wächst ständig. Wir sind ausserdem überzeugt, dass wir mit myProbes, unserem an die einzelnen Patienten angepassten FISH-Test, kontinuierlich mehr von diesen Produkten für die Hämatologie anbieten und damit die Anforderungen unserer Kunden in den Kliniken erfüllen können."

Informationen zu FISH

Chromosomenfehler spielen nachgewiesenermassen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung verschiedener Blutkrebsarten. Die Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) basiert auf lokusspezifischen Nachweisen, mit denen Änderungen an der Anzahl und Struktur von Chromosomen festgestellt werden können und ist inzwischen ein Routinediagnosetest in Krankenhauslabors. Das Verfahren hat sich als sinnvoll bei der Therapie von Krebspatienten erwiesen.

Informationen zu Cytocell Ltd.

Cytocell ist ein führender europäischer Entwickler und Hersteller von FISH-Tests für den Einsatz in der routinemässigen Zytogenetik und der Analyse und Klassifizierung von Krebsarten. Das Unternehmen liefert seit 20 Jahren Produkte für die Zytogenetik und hat sich damit in diesem Bereich einen sehr guten Ruf verdient. In jüngster Zeit hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Produkten für den Bereich der Onkologie konzentriert und verfügt nun über einen Katalog von etwa 350 Produkten für Zytogenetik, Hämatologie und die Analyse solider Tumoren. Ausserdem hat es unter der Marke myProbes(R) individualisierbare FISH-Tests für Kunden mit bestimmten Anforderungen entwickelt. Die Produkte von Cytocell sind in weltweit mehr als 60 Ländern über ein fest etabliertes Vertriebsnetzwerk erhältlich. Aktuell erweist sich der FISH-Test von Cytocell weltweit als äusserst wertvoll für Krebsforscher und Ärzte.

Die Pressemitteilungen und weitere Informationen über Cytocell sind auf der Website des Unternehmens unter http://www.cytocell.com zu finden.

