EANS-Adhoc: Weatherford einigt sich mit der US-Regierung

Sonstiges

26.11.2013

GENF, 26. November 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) gab heute bekannt, man habe sich mit dem U.S. Department of Justice (DOJ) [Justizministerium], der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) [Börsenaufsichtsbehörde] und dem U.S. Departments of Treasury and Commerce [Handels- und Finanzministerien] hinsichtlich der in der Vergangenheit bekannt gegebenen Untersuchungen geeinigt. Weatherford wird zur Beilegung der Fälle insgesamt $ 253 Millionen zahlen, die das Unternehmen bereits zurückgestellt und in seinen Einreichungen offen gelegt hat. Sämtliche Bedingungen des Beschlusses unterliegen der Zustimmung der Gerichte.

"Diese Angelegenheit haben wir hinter uns. Wir sind jetzt einer Zukunft mit nachhaltiger Compliance-Kultur verpflichtet", sagt Bernard J. Duroc-Danner, Chairman, President und Chief Executive Officer von Weatherford. "Mit den internationalen Vorgaben und Kontrollen, die wir eingeführt haben, verfügen wir über ein überragendes Compliance-Programm und halten uns bei der Bereitstellung branchenführender Produkte und Services für unsere weltweiten Kunden an die höchsten ethischen Standards."

