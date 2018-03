TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 27. November 2013, von Cornelia Ritzer: "Urteil aufgehoben und aufgeschoben"

Innsbruck (OTS) - Ernst Strassers Verfahren zur Lobbyingaffäre muss neu aufgerollt werden. Diese Entscheidung der Höchstrichter bedeutet aber nicht, dass er freigeht. Es bedeutet lediglich, dass er ein Urteil ohne Schlampigkeitsfehler verdient.

Ernst Strasser bleibt auf freiem Fuß. Vorerst. Denn die gestern vom Obersten Gerichtshof (OGH) überraschend gefällte Entscheidung ist kein Freispruch für den ehemaligen ÖVP-Politiker. Sie bedeutet ausschließlich, dass der Fall neu verhandelt werden muss.

Zu vier Jahren unbedingter Haft wegen Bestechlichkeit wurde Strasser im Jänner dieses Jahres verurteilt. Der damalige EU-Abgeordnete und ÖVP-Delegationsleiter habe im Jahr 2010 Lobbyisten für das jährliche Honorar von 100.000 Euro die Beeinflussung von Gesetzen im EU-Parlament versprochen. Die Lobbyisten stellten sich als Undercover-Journalisten heraus, die die Gespräche heimlich mitgefilmt hatten und die Affäre publik machten. Was bei diesen Treffen gesprochen wurde, ob Geldflüsse vereinbart wurden und ob Ernst Strasser sich wirklich der Bestechlichkeit schuldig gemacht hat, all das wurde von den Höchstrichtern nicht beurteilt. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Der OGH folgte auch nicht dem Einspruch des Strasser-Verteidigers. Vielmehr kam es zu einer "Urteilsaufhebung von Amts wegen", wie es heißt; Formalfehler werden beanstandet.

Der Erstrichter hat laut Höchstgericht - man kann es durchaus so bezeichnen - zu schlampig begründet, wofür pro Jahr 100.000 Euro den Besitzer wechseln sollten. Hat Strasser die konkrete Einflussnahme auf ein EU-Gesetz versprochen oder eher allgemeine Dienste für die vermeintlichen Auftraggeber? Was für den Laien nebensächlich scheint, ist juristisch wichtig. Denn Zweiteres stand zum Tatzeitpunkt nicht unter Strafe. Erst 2013 trat das neue Korruptionsstrafrecht, das auch Anfüttern verbietet, in Kraft - auch als Folge der Strasser-Affäre. Die Agentenstory, die Strasser zu seiner Verteidigung dem Gericht erzählte, blieb gestern übrigens unerwähnt. Strasser hat offenbar dazugelernt. Denn diese Verteidigungslinie sorgte für viel mehr Spott, als es die konkreten Vorwürfe vermochten. Ob das Urteil des Erstrichters und das Strafausmaß halten, wissen wir nach dem nun folgenden Prozess. Zugegeben, bis dahin kann es noch etwas dauern. Aber das bedeutet nicht, dass die Zeichen für Strasser nun auf Freispruch stehen. Auch heißt das nicht, dass die Justiz den prominenten Angeklagten "davonkommen" lässt. Es zeigt vielmehr, dass die Gerichtsbarkeit dem früheren österreichischen Innenminister Ernst Strasser die gleichen Rechte wie jedem anderen Bürger zugesteht. Und dazu gehört ein Urteil ohne Rechtsfehler.

