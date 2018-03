Neues Volksblatt: "Die Zeit drängt" von Heinz WERNITZNIG

Ausgabe vom 27. November 2013

Linz (OTS) - Die Stau geplagten Linzer müssen sich warm anziehen:

Sollte die Linzer Eisenbahnbrücke, die tagtäglich von tausenden Fahrzeugen passiert wird, tatsächlich im kommenden Jahr für den Straßenverkehr gesperrt werden, droht in der Landeshauptstadt ein Verkehrschaos. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es bereits Mitte Februar, als die vom Rost stark in Mitleidenschaft gezogene Donauquerung mehrere Tage "außer Betrieb" war.

Nicht weniger chaotisch agierte bislang die rot-grüne Linzer Stadtpolitik bei der Suche nach einer Lösung für diese wichtige Verkehrsverbindung. Viel zu spät wurde begonnen, über Alternativen nachzudenken. Auch jetzt noch herrscht Rätselraten über die Lebensdauer der Brücke. Ungeklärt ist weiters, wer für die Kosten von Abriss und Neubau aufkommen muss.

Sehr einfach macht es sich jedenfalls der Eigentümer ÖBB, indem er die Erhaltungsarbeiten einstellt und die Verantwortung an Stadt Linz und Land OÖ abschieben will. Faktum ist, dass die Bahn zu wenig gegen die Korrosion der Stahlbrücke unternommen hat. Ein finanzielles Engagement der ÖBB bei einer Ersatzlösung ist damit nur recht und billig.

Im Sinne der Sicherheit von Autofahrern, Busbenützern, Radfahrern und Fußgängern ist eine rasche Lösung für das Problem Eisenbahnbrücke ein Gebot der Stunde. Dazu müssen alle Beteiligten bereit sein, konstruktiv mitzuarbeiten.

