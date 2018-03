BonAlive Biomaterials Ltd erhält die CE-Kennzeichnung als osteostimulatives BonAlive® Putty

Turku, Finnland (ots/PRNewswire) - BonAlive Biomaterials Ltd, Hersteller von implantierbaren Medizinproduktmaterialien, gab heute die Einführung eines patentierten, sofort einsatzbereiten und formbaren Variante ihrer osteostimulativen, bioaktiven BonAlive(R)-Bioglas für die Knochenregeneration bekannt.

Die Einführung des osteostimulativen BonAlive(R)-Putty ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensstrategie der BonAlive(R)-Produktfamilie. Die aktuellen Granulatprodukte sind seit 2006 für die orthopädische Nutzung und seit März 2011 auch als Knochersatzmaterial in der Behandlung der chronischen Osteomyelitis zugelassen. "Als eine Erweiterung der BonAlive(R)-Granulatproduktlinie wird das BonAlive(R) Putty unsere Position auf dem Trauma- und Wirbelsäulenmarkt bedeutend stärken, da Chirurgen mehr und mehr Produkte fordern, die sowohl einfach und sofort einsatzbereit sind als auch solide klinische Ergebnisse bieten", erklärte Dr. Fredrik Ollila, CEO von BonAlive Biomaterials Ltd.

Für ausführlichere Informationen über BonAlive Biomaterials Ltd, besuchen Sie bitte die Website http://www.bonalive.com.

Informationen zu BonAlive Biomaterials Ltd

BonAlive Biomaterials Ltd ist ein angehender Marktführer auf dem Gebiet der implantierbaren medizinischen Produkte zur Knochenregeneration Das Unternehmen bietet weltweit führende biomaterielle Lösungen zur Behandlung chronischer Knocheninfektionen an. Über ein professionelles Vertriebsnetz werden BonAlive(R)-Produkte in Europa, Nahost, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Afrika, Brasilien und den USA vertrieben. Der klinische Einsatz von BonAlive(R) wird durch zwanzig Jahre Forschung unterstützt, in deren Rahmen zahlreiche randomisierte prospektive Studien auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie, der benignen Knochentumoren sowie der Traumachirurgie durchgeführt wurden. Zu BonAlive(R) wurden bereits mehr als fünfzig von Experten begutachtete Fachartikel publiziert.

Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie bitte: BonAlive Biomaterials Ltd Dr. Fredrik Ollila, Chief Executive Officer Tel.: +358400931209 E-Mail: fredrik.ollila @ bonalive.com