OÖNachrichten-Leitartikel: "Recht, Moral und der Fall Ernst Strasser", von Wolfgang Braun

Ausgabe vom 27. November 2013

Linz (OTS) - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat gestern das Urteil in der Lobbying-Affäre gegen Ex-Innenminister und -EU-Abgeordneten Ernst Strasser aufgehoben und an die erste Instanz, das Wiener Straflandesgericht, zurückverwiesen.

Diese Entscheidung kam überraschend, aber sie war richtig. Rechtssprechung muss präzise und unanfechtbar sein - in unser aller Interesse. OGH-Präsident Eckart Ratz verkörpert dieses Streben nach Präzision wie kaum ein zweiter Spitzenjurist Österreichs. Wenn eine Urteilsbegründung Fehler aufweist, dann muss der OGH so reagieren -ungeachtet der öffentlichen Meinung.

Aus dem Schneider ist Strasser damit bei Weitem nicht. Denn der OGH hat alle Nichtigkeitsbeschwerden vonseiten Strassers verworfen und festgestellt, dass das Erstgericht die Tatfrage "mängelfrei" geklärt habe.

Gekippt hat der OGH das Urteil, weil in dessen Begründung nicht ausreichend herausgearbeitet war, dass Strasser 100.000 Euro für ein konkretes Amtsgeschäft verlangt habe. Dies wäre aber nach der damaligen Rechtslage notwendig gewesen. Das zahnlose Korruptionsstrafrecht wurde erst 2013 verschärft - als Reaktion auf den Fall Strasser.

Die Aufhebung des Ersturteils (vier Jahre Haft) durch den OGH hat selbstverständlich Konsequenzen:

Für die um Vertrauen kämpfende Justiz ist es schmerzhaft, wenn ausgerechnet ein Verfahren von derart großem öffentlichen Interesse wegen eines Fehlers in der Urteilsbegründung wiederholt werden muss. Für die Politik ist die Optik unangenehm, weil sie ohnehin dem Generalverdacht ausgesetzt ist, sie könne es sich immer irgendwie richten, wenn es hart auf hart geht.

Und für Ernst Strasser? Der ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker wurde nach seinem Aufstieg zum Minister rasch einer, der meinte, für ihn gebe es keine Grenzen mehr. Das Video, in dem Strasser zwei als Lobbyisten getarnten Journalisten seine Dienste anbietet, war der Gipfel dieser Entwicklung - kompromittierend für ihn und imageschädigend für die Politik insgesamt. Das Video brachte ihn auf die Anklagebank. Rechtlich bekommt Strasser durch die Neuauflage seines Prozesses nochmals eine Chance. Moralisch bleibt er ein Synonym für den Verfall der Sitten. Dieses Bild könnte er nur mit aufrichtiger Reue korrigieren - doch die scheint ihm fremd.

