HGC gewinnt als erster Telekommunikationsbetreiber Hongkongs den "Executive of the Year - Company Leadership Award" und belegt bei den Capacity Global Carrier Awards den zweiten Platz der Kategorie "Projekt des Jahres"

Hongkong (ots/PRNewswire) - Hutchison Global Communications (HGC), die Festnetz-Sparte der Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (SEHK:215, "der Konzern"), hat im Rahmen der Capacity Global Carrier Awards 2013 den "Executive of the Year -Company Leadership Award" gewonnen und sich zudem den zweiten Platz der Kategorie "Projekt des Jahres" gesichert.

Die Preisverleihung des CapacityMagazine genießt unter Telekommunikationsbetreibern höchstes Ansehen. Sie dient der Würdigung und Auszeichnung von Betreibern, die durch fortlaufende Innovation überzeugen und zudem Produkte und Dienstleistungen anbieten, die echte Veränderungen bewirken. In diesem Jahr traten die Teilnehmer in sechs verschiedenen Kategorien gegeneinander an.

Der zum allerersten Mal vergebene "Executive of the Year - Company Leadership Award" ging an Andrew Kwok, den Präsidenten des internationalen Geschäftsbereichs und des Carrier-Geschäfts bei HGC.

Diese wichtigste aller Auszeichnungen der gesamten Preisverleihung wurde Andrew Kwok und dessen Team für herausragende Leistungen und Erfolge bei der Geschäftsentwicklung von HGC in Asien verliehen. Insbesondere wurde die Auszeichnung für den Ausbau der Geschäfte, die Entwicklung internationaler Konnektivität in Asien und weiteren Schwellenländern sowie für die gezielte Entwicklungsförderung der Conexus Mobile Alliance und der erweiterten Telekommunikationsbranche vergeben.

Der zweite Platz in der Kategorie "Projekt des Jahres" wurde HGC wegen seines CNX-Service (Carrier Network Extension) aus einer Hand zuteil. In einer Erklärung der Jury hieß es: "Neben seinen Dienstleistungen hat HGC in den vergangenen 12 Monaten auch seine Technologieauswahl verbessert. Dies hilft dem Unternehmen dabei, neue Märkte in ganz Asien zu erschließen. Die CNX-Lösung (Carrier Network Extension) hat Telekommunikationsbetreibern dabei geholfen, die Tragweite ihrer Netzwerke auf kosteneffektive Art und Weise auszubauen, ohne sich mit der Inbetriebnahme eigener Netze befassen zu müssen. Zudem hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung seiner Lösung für Content-Anbieter konzentriert."

Andrew Kwok, Präsident des internationalen Geschäftsbereichs und des Carrier-Geschäfts bei HGC, erklärte: "Für HGC ist es eine große Ehre, mit dem ,Executive of the Year - Company Leadership Award' ausgezeichnet zu werden. Dies ist eine Bestätigung für die Erfolge der Geschäftsleitung, das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und die Expansion in Nischenmärkte. Auch über den zweiten Platz in der Kategorie ,Projekt des Jahres' sind wir sehr erfreut. Wir sind überzeugt, dass die Einführung neuer Dienste und Telekommunikationslösungen aus einer Hand durch die Wegbereiter von HGC für diese Auszeichnung ausschlaggebend war. HGC ist sich den besonderen Erfordernissen auf Schwellenmärkten bewusst und trägt den Anforderungen von Betreibern im Bereich der Geschäftsentwicklung umfassend Rechnung. So begleiten wir sie bei der komplexen Aufgabe, auf anspruchsvolleren Telekommunikationsmärkten Fuß zu fassen."

HGC versteht sich auf die Erkundung von Schwellenmärkten und hat im Jahr 2004 die weltweit erste terrestrische Kabelverbindung zwischen Vietnam und Hongkong über das chinesische Festland in Betrieb genommen. HGC war der erste ausländische Telekommunikationsbetreiber, der den Mitgliederstaaten der größeren Mekong-Subregion eine internationale Netzanbindung zur Verfügung gestellt hat. Tatsächlich war HGC schon im Jahr 2008 ein IP-VPN-Vorreiter in Myanmar und führt kontinuierlich neue Dienste ein, darunter auch den kürzlich gestarteten IPX-Dienst sowie ibizCloud und verschiedene Over-the-Top-Lösungen.

Informationen zu Hutchison Global Communications Limited

Hutchison Global Communications Limited (HGC) besitzt eines der größten Fibre-to-the-building-Telekommunikationsnetze Hongkongs. Seit der Firmengründung im Jahr 1995 hat sich das Unternehmen umfassend mit dem Ausbau seines firmeneigenen Glasfasernetzes befasst und modernste Anlagen in Betrieb genommen. Mit seinen vier grenzübergreifenden Routen, die über ein internationales Weltklasse-Netzwerk mit allen drei Tier-1-Telekommunikationsbetreibern des chinesischen Festlandes verbunden sind, bietet HGC eine umfassende Auswahl verschiedenster Festnetz-Telekommunikationsdienstleistungen im In- und Ausland. HGC ist eine Tochtergesellschaft der Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (HTHKH, Börsenkürzel: 215). HTHKH ist ein führender Betreiber von integrierten Telekommunikationsdienstleistungen, der lokalen und internationalen Kunden neben Mobilfunk- auch Festnetzdienste bietet.

Nähere Informationen zu HGC erhalten Sie auf www.hgc.com.hk. Nähere Informationen zu HTHKH erhalten Sie auf www.hthkh.com.

Web site: http://www.hgc.com.hk/ http://www.hthkh.com/

