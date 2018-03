"Zeit für Bruttolohnauszahlung!"

Beim Wirtschaftsparlament erhob Präsident Pacher die Forderung, die Unternehmer sollten aufhören, die unbezahlten Geldeintreiber des Staates zu sein.

Klagenfurt (OTS) - In einer emotional gehaltenen Rede vor der Herbstsession des Kärntner Wirtschaftsparlaments prangerte Pacher den bürokratischen Aufwand an, der den Unternehmern durch die immer komplexer werdende Berechnung von Steuern und Abgaben sowie die rechtzeitige Abführung an verschiedenste Stellen entstehe. Dabei sei man noch von harten Strafen bedroht und werde von der Finanzpolizei schikaniert, kritisierte Pacher unter dem Applaus der etwa 130 Delegierten des Kammerparlaments: "Es ist Zeit für die Bruttolohnauszahlung, der Staat soll sich das Geld bei jenen holen, die die Steuern abzuführen haben!"

Der WK-Präsident stellte das soeben präsentierte Schwarzbuch Bürokratie vor und erneuerte seinen Vorschlag zur Bildung einer "Task Force", die eine beschleunigte Umsetzung der im Kärntner Bürokratiestau stehenden Investitionen in einer Größenordnung von etwa 160 Mio. Euro zum Ziel hat. Den Beamten stellte Pacher dabei ein freundliches Zeugnis aus: "80 Prozent der Menschen sind leistungsfähig und -willig, die allermeisten wollen etwas weiterbringen, das liegt in der Natur des Menschen."

Auch Erfolge hat die Kärntner Wirtschaft zu vermelden: Die Entscheidung für die Baltisch-Adriatische Achse sei von großer Bedeutung für den Standort wegen der besseren Anbindung an große europäische Wirtschaftsräume. Dies sei besonders wichtig, weil Kärnten im Export eine Erfolgsgeschichte geschrieben habe, die durch die Verlängerung der Exportoffensive mit Land, WK, Uni, FH und Bund nun auch weitergeschrieben werden könne. Dennoch dürfe der Schutz der Bevölkerung und des Tourismus entlang der Bahnstrecke am Wörthersee nicht übersehen werden, den man als "Kärntner Mitte" sehen müsse, als "großes Ganzes - da würden wir uns bei vielen Vorhaben viel leichter tun."

Pacher ging aber auch auf die aktuelle Lage der Kärntner Wirtschaft ein: Abseits wissenschaftlicher Betrachtungen gebe es auch einfache Hinweise auf die Dynamik eines Wirtschaftsstandortes, wie etwa der Verbrauch von Fertigbeton. "Hier gibt es dramatische Einbrüche, auch beim Baustahl. Ich muss euch sagen: Es schaut nicht gut aus!" Die Steiermark baue in Zeiten wie diesen die S37 weiter aus, in Kärnten habe man den Ausbau gestoppt. Pacher: "Das schaut aus, als ob wir zusperren. Das ist aber kein Konzept für den wirtschaftlichen Erfolg - wir müssen ein Land sein, wo aufgesperrt wird, wo etwas weitergeht!"

Ein entsprechender Antrag für die Bruttolohnauszahlung wurde in der Folge vom Wirtschaftsparlament mehrheitlich beschlossen, wobei die Vertreter der Grünen Wirtschaft dagegen stimmten, während sich der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband der Stimme enthielt. Der vom Finanzreferenten der Wirtschaftskammer Kärnten, Raiffeisen-Vorstand Peter Gauper, erläuterte Voranschlag für das Haushaltsjahr 2014 wurde für die Kammer nach den vom Gesetzgeber auferlegten Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erstellt und vom Wirtschaftsparlament einstimmig angenommen.

Das Kammerbudget umfasst die Kammer und die dazugehörigen Betriebe gewerblicher Art. Die WIFI Kärnten GmbH budgetiert selbständig. Im Rahmen des Kammerbudgets werden für WIFI - Investitionen 1.009.800 Euro veranschlagt, die über Mietverrechnung durch die WIFI GmbH getragen werden.

Insgesamt plant die Kammer Umsatzerlöse (Umlagen, Gebühren und Leistungserlöse) in der Höhe von Euro 19.532.280 und Sonstige Betriebliche Erträge von Euro 6.344.820. Dem gegenüber stehen betriebliche Aufwendungen von Euro 31.730.930. Im betrieblichen Aufwand sind gemäß Haushaltsordnung der Wirtschaftskammern auch Investitionen in Höhe von Euro 4.231.010 enthalten, die durch zweckgebundene Rücklagen finanziert sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und Bewegungen aus der Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen ergibt sich für das Kammerbudget im Haushaltsjahr 2014 ein ausgeglichenes Budget.

Die Voranschläge der insgesamt 63 Fachgruppen ergeben einen Bilanzverlust von 554.860 Euro, deren Deckung durch die Ausgleichsrücklagen gegeben ist.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 05/90 90 4-660

oeffentlichkeitsarbeit @ wkk.or.at