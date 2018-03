Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften

14 Jahre Austrian Sustainability Reporting Award

Wien (OTS) - Zehn österreichische Unternehmen wurden heuer mit dem Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) ausgezeichnet. Sie haben im Geschäftsjahr 2012 die Forderung nach ausgewogener und angemessener Darstellung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen vorbildlich umgesetzt. Drei weitere Unternehmen erhielten den ASRA

in der heuer erstmals ausgeschrieben Kategorie "GRI- Erstbericht".

28 Unternehmen und Organisationen haben Berichte über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten im Jahr 2012 eingereicht. Die Auszeichnungen wurden in fünf Kategorien vergeben:

Nachhaltigkeitsbericht großer Unternehmen

Nachhaltigkeitsbericht von Klein- und Mitteletrieben bis 250 Mitarbeiter

Nachhaltigkeitsbericht von öffentlichen Unternehmen

Integrierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

GRI Erstbericht

Die meisten Auszeichnungen gab es in der Kategorie Große Unternehmen, wo Telekom Austria Group gewann. Auf den nächsten Plätzen folgen Oesterreichische Kontrollbank und Zumtobel AG. Zwei weitere Auszeichnungen gingen an die RZB-Gruppe und die OMV AG.

Bei den Klein- und Mittelbetrieben gewann wie im Vorjahr Austria Glas Recycling vor Vöslauer Mineralwasser AG.

In der Kategorie öffentliche Unternehmen gewann die Vereinigung der österreichischen Zementindustrie.

In der Kategorie integrierte Berichte liegt EVN AG auf dem ersten Platz vor VBV Vorsorgekasse AG.

Für den GRI Erstbericht wurden Lebensart Verlags GmbH mit dem 1. Platz sowie bellaflora Gartencenter GmbH und Hafnermeister Günter Wittek ex äquo mit dem 2.Platz ausgezeichnet.

Der ASRA wurde heuer zum 14. Mal vergeben.

Die Träger des ASRA sind die Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit dem Kooperationspartner Institut für Wirtschaftsprüfer und in Zusammenarbeit mit dem Lebensministerium, dem Umweltbundesamt, der Industriellenvereinigung, respACT - austrian business council for sustainable development, der Wirtschaftskammer Österreich und der Oestereichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik.

Ziel des ASRA ist es, die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich auf internationalem Niveau zu fördern und auf innovative Berichte aufmerksam zu machen.

Die Auszeichnung der Preisträger fand am 26. November im Kleinen Festsaal der Industriellenvereinigung, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, statt.

Keynote-Speaker war der Vorsitzende des International Integrated Reporting Council, Prof. Mervyn King zum Thema "Corporate reporting is not what it used to be".

