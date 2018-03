IBC begrüßt Graham Lovelace als neuen Konferenzredakteur

London (ots/PRNewswire) - Die jährlich stattfindende, führende internationale Veranstaltung für Fachkräfte aus den Bereichen Produktion, Management und Bereitstellung von Unterhaltungs- und Nachrichten-Inhalten IBC begrüßt ihren neuen Content Editor Graham Lovelace.

Lovelace verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Journalist, Redakteur und Berater in den Bereichen Print-Medien, Rundfunk und interaktive Medien und soll die IBC beratend beim Aufbau eines Konferenzredaktionsteams unterstützen. Gegenstand der Arbeit des Teams sollen die angesehenen IBC-Veranstaltungen IBC Conference, IBC Leaders' Summit und IBC Rising Stars sein.

Lovelace, der als Redaktionsberater an einem äußerst erfolgreichen IBC2013 Leaders' Summit mitwirkte, wird in enger Zusammenarbeit mit IBC Conference Chair Michael Lumley zur Gestaltung einer weiteren erstklassigen Veranstaltung für das Jahr 2014 beitragen.

"Ich möchte Graham im IBC-Team herzlich willkommen heißen. Die IBC profitiert enorm von einer Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachkräften aus der Branche und seine Ernennung unterstreicht unseren einzigartigen Von-der-Branche-für-die-Branche-Ansatz", erklärte IBC Chief Executive Michael Crimp.

"Mit seinem Know-how wird Graham die IBC dabei unterstützen, eine Konferenz mit klarerem Aufbau und besserem Fokus zu bieten. Dies ist eine willkommene Entwicklung, welche die Absicht der IBC, auch weiterhin die führende Veranstaltung für Medienfachkräfte zu sein, signalisiert", kommentierte IBC Conference Chair Michael Lumley.

Informationen zur IBC

Die IBC ist die führende, jährlich stattfindende internationale Veranstaltung für Fachkräfte in den Bereichen Produktion, Management und Bereitstellung von Unterhaltungs- und Nachrichten-Inhalten. Die IBC zieht über 50.000 Teilnehmer aus über 170 Ländern an. Sie besteht aus einer hochangesehenen, durch Fachleute geprüften Konferenz und einer Messe mit über 1.400 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus dem Bereich elektronische Medien zusammensetzen, und bietet einzigartige Networking-Gelegenheiten.

Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: www.ibc.org

IBC2014 - Termine:

Konferenz: 11.-17. September 2014 Messe: 12.-16. September 2014

Informationen zu Graham Lovelace

Der Journalist, Redakteur und Medienberater Graham Lovelace war Gründer und Editorial Director bei Teletext Limited und Gründer und Direktor von Associated New Media, dem Unternehmen, das später MailOnline, die weltweit führende Online-Zeitung, schuf. Vor seiner Zeit bei Teletext und dessen Vorläufer Daily Mail Group war Lovelace als Senior-Redakteur und Journalist bei BBC, Visnews (heute Reuters TV), BSB News (heute BSkyB), ITN, Channel Four, The Press Association und Pearson regional Press tätig.

