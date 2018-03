Otto Auer zum Vizepräsidenten der LK NÖ designiert

Josef Pleil legt seine Funktion zurück

St. Pölten (OTS) - In der Bauernbund-Klubsitzung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich zu Wochenbeginn wurde Landeskammerrat Otto Auer vom NÖ Bauernbund zum LK NÖ-Vizepräsidenten designiert. Auer folgt ÖKR Josef Pleil, der nach jahrzehntelanger erfolgreicher Tätigkeit in der Landwirtschaftskammer, wie geplant, bei der kommenden LK-Vollversammlung am Montag, dem 02.12., seine Funktion zurücklegen wird. In dieser Sitzung steht dann die Wahl des Vizepräsidenten auf der Tagesordnung. Das künftige Präsidium der LK NÖ wird sich dann aus NRAbg. Hermann Schultes (Präsident), Theresia Meier und Otto Auer zusammensetzen.

Der designierte Vizepräsident ist seit drei Jahren Bezirksbauernratsobmann des NÖ Bauernbundes in Bruck an der Leitha und Landeskammerrat in der LK NÖ. Zudem ist der 48-Jährige Bürgermeister von Höflein.

