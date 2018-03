Das beeindruckende Programm der Bakutel feiert Aserbaidschans "Jahr der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)"

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Die 19. internationale IT- und Telekommunikationsmesse Bakutel 2013 in Aserbaidschan wird die grösste in der Geschichte dieser Ausstellung sein und findet gleichzeitig mit dem "Jahr der Informations- und Kommunikationstechnik" des Landes statt, einer Initiative von Präsident Ilham Aliyev.

Die Veranstaltung findet vom 2. bis zum 5. Dezember im Baku Expo Center statt, und es werden fast 300 Firmen aus mehr als 25 Ländern teilnehmen. 15 Länder, darunter Spanien, Kanada und Frankreich, werden für ihre Technologien am jeweiligen Stand ihres Landes werben, während Gruppen aus Afghanistan, Italien und den USA zum ersten Mal teilnehmen.

Aserbaidschans Telekommunikationsbetreiber, Internetanbieter, Systemintegratoren und Vertreiber von bekannten Marken werden zahlreich vertreten sein. Die Veranstaltung wird auch Sonderaustellungen bieten: zum Thema des Trans-Eurasian Information Superhighway (TASIM), der aserbaidschanischen Weltraumindustrie und des Projekts des Informationstechnologie-Parks des Landes. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Entwicklung von neuem Business, mit extra Präsentationsbereichen und einer Konferenz zum Thema "Unterstützung von nationalen Startups (Neugründungen) in Aserbaidschan".

Die Bakutel 2013 ist aufgrund ihrer Grösse einflussreich, aber auch wegen der Qualität und der Menge der angebotenen Aktivitäten und Veranstaltungen in ihrem Business-Programm, wozu auch Aserbaidschans World Virtual Conference zählt. Andere Seminare und Konferenzen decken die folgenden Themen ab: Internetentwicklung; Cyber-Sicherheit; das jährliche Forum der Telekommunikationsbetreiber im TASIM-Konsortium; das Azerbaijan-US ICT Forum; ein Treffen des SPECA-Projektteams von der UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik) zur "Entwicklung von wissensbasierter Wirtschaft" und eine Veranstaltung, um ein Zentrum für Spezialisten aufzubauen, die als Verbindungspartner zwischen öffentlichen und privaten ICT-Bereichen fungieren.

Vor allem bietet die Bakutel mit ihrem begleitenden Business-Programm ein Forum für Geschäftsentwicklung. Es wird erwartet, dass eine Reihe von Absichtserklärungen mit internationalen Industrieorganisationen während der Veranstaltungen unterzeichnet werden.

Das Ministerium für Kommunikations- und Informationstechnologie der Republik Aserbaidschan hat durch seine jahrelange wertvolle Unterstützung eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Etablierung dieser Ausstellung gespielt.

Die Ausstellung wird von Iteca Caspian LLC organisiert, Teil der ITE Group.

Redaktionelle Hinweise

Dieses Jahr wurde als das Jahr der Informations- und Kommunikationstechnologie ausgerufen, eine Initiative vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev. Um dies zu feiern, wird die Bakutel 2013 die Errungenschaften Aserbaidschans auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie in den vergangenen Jahren präsentieren.

Das begleitende Business-Programm wird eine Festival-Atmosphäre schaffen. Es gibt zahlreiche Überraschungen, Wettbewerbe und Verlosungen für Besucher und Aussteller. Darüber hinaus gibt es eine interaktive Lasershow und eine spezielle Zone für Spiele mit den neuesten Technologien. Titan, der weltberühmte Roboter, wird die Bakutel besuchen, um die Gäste zu begrüssen.

Der internationale Bekanntheitsgrad der Bakutel wird durch die Unterstützung der internationalen Industrie bestätigt, dazu gehören auch die Vereinten Nationen, die International Telecommunications Union und der Regional Commonwealth in the Field of Communications. Darüber hinaus wurde der Veranstaltung der Status "UFI Approved Event" (UFI-anerkannte Veranstaltung) verliehen. Der Hauptsponsor der Bakutel 2013 ist HP - ein alljährlicher Aussteller bei dieser Messe.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.bakutel.az

Ansprechpartner für Medien: Svetlana Hajieva PR Manager T: +994-12-4041000 (Büro) T: +994-12-4041008 (direkt) F: +994-12-4041001 E: prmanager @ iteca.az

Video: http://www.multivu.com/mnr/64155-bakutel-celebrates-azerbaijan-year-o f-ict