Österreichisch-Israelische Gesellschaft feiert ihr 50 jähriges Bestandsjubiläum

Am 1.12.2013 um 18 Uhr in der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (OTS) - Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern kannte gute und problematische Perioden.

Universitätsprofessor Dr. ANTON PELINKA wird dieses Auf und Ab wissenschaftlich durchleuchten.

Am gleichen Tag findet in Wien ein Treffen von europäisch-israelischen Gesellschaften aus 16 Ländern statt. Dabei wird die Gründung einer "EUROPEAN ALLIANCE FOR ISRAEL" vorbereitet werden, die 2014 in Berlin konstituiert werden soll.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Richard Schmitz

Österreichisch-Israelische Gesellschaft

Lange Gasse 64/II/15

1080 Wien

+43 664 526 34 53

oeig08 @ gmail.com

www.oeig.at