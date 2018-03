Costa Kreuzfahrten Katalog 2014/15: Inspirationen zwischen Himmel und Meer

Wien (OTS) - Vielseitiges Routenprogramm mit 1.000 Kreuzfahrten zu rund 250 Destinationen auf fünf Kontinenten, Katalog gültig für 18 Monate - von November 2013 bis April 2015, neues Flaggschiff Costa Diadema stößt ab Oktober 2014 zur Costa Flotte: Europas Kreuzfahrtunternehmen Nummer 1 hält auch 2014/15 zahlreiche Innovationen bereit.

Als Pionier der Branche setzt das italienische Unternehmen mit 65-jähriger Tradition erneut auf innovative Routen und besondere Services:

Neues Flaggschiff: Costa Diadema - ein Schiff der großen Emotionen Ende Oktober 2014 wird das neue Flaggschiff der Reederei in den Dienst gestellt, für das rund 550 Millionen Euro investiert werden. Es wird das bislang größte italienische Kreuzfahrtschiff sein, ausgerüstet mit den neuesten technischen Standards. Mit einer Länge von 306 Metern und einer Größe von 132.000 Bruttoregistertonnen wird es Platz für 4.947 Passagiere und 1.253 Crew-Mitglieder bieten. Großzügige Eleganz und raffiniertes Flair sowie kulinarische Erlebnisse werden geboten. Ein Teppanyaki Restaurant, ein bayerisches Wirtshaus, eine Prosecceria, eine Weinbar und eine Gelateria ergänzen das Juwel auf dem Meer. Das Samsara Spa mit 7.800 Quadratmetern erstreckt sich auf vier Ebenen - 130 Samsara Kabinen auf zwei Decks haben direkten Zugang zum Spa. Ihre Jungfernfahrt startet die Costa Diadema im November 2014 in Venedig. Von dort bricht sie auf zu einer fünftägigen Kreuzfahrt nach Savona, ihrem Heimathafen für die Wintersaison 2014/15.

Fünf Schiffe im Norden Europas

Gleich fünf Schiffe werden im Sommer 2014 in Nordeuropa stationiert sein. Erstmals macht sich die Costa Mediterranea zu siebentägigen Fahrten zu den Norwegischen Fjorden und zu elftägigen Routen zum Nordkap auf. Von Hamburg aus geht es auf Erkundungstour zu den märchenhaften Landschaften des Hardangerfjords und des Eidfjords. Ebenfalls im Norden unterwegs sind die Costa Luminosa, die Costa Fortuna und die Costa Pacifica sowie das Boutiqueschiff Costa neoRomantica.

Mittelmeerkreuzfahrten ab/bis Palma de Mallorca

Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit der Costa Favolosa sind ab sofort auch zu einem begrenzten Kontingent ab Palma de Mallorca buchbar.

Neue Paketangebote in der Karibik - Flug inklusive

Die Costa Mediterranea begibt sich auf eine 14-tägige Route durch die Karibik - Farben und Düfte der Tropen. Die Route führt von Guadeloupe zu den kleinen Antillen, weiter zur Dominikanischen Republik, den Britischen Jungferninseln und wieder zurück nach Guadeloupe. Der Paketpreis für diese Reise beinhaltet bereits den Flug ab Österreich.

Die pulsierende und ab Österreich gut zu erreichende Metropole Miami stellt Ausgangspunkt für die zehntägige Kreuzfahrt "Magische Karibik" mit der Costa Luminosa dar.

Weltreise 2015: Entdeckung der Südlichen Hemisphäre

Ein spezielles Highlight im neuen Katalog ist die 115-tägige Weltreise, zu der sich die Costa Deliziosa im Jänner 2015 aufmacht. Am 6. Jänner 2015 verlässt das Schiff die italienische Hafenstadt Savona, fährt über Buenos Aires und Tahiti nach Australien, Mauritius, Südafrika und kommt schließlich am 1. Mai wieder in Savona an.

Neues Kreuzfahrterlebnis: "Slow Cruise" an Bord der Costa neoRiviera und Costa neoRomantica

Mit dem neuen Costa "Slow Cruise"-Konzept setzt der italienische Branchenpionier einen Meilenstein in der Geschichte der Kreuzfahrtindustrie: Die Costa neoCollection lädt dazu ein, das Beste aus jeder Minute an Bord herauszuholen und den Urlaub noch entspannter zu genießen. Die Costa neoRiviera und Costa neoRomantica steuern Reiseziele an, die abseits der vielbefahrenen Strecken liegen und somit für größere Schiffe unzugänglich sind. Die längeren Aufenthalte der beiden Kreuzfahrtschiffe in den jeweiligen Häfen, oftmals über Nacht, ermöglichen den Reisenden, die einzelnen Orte noch intensiver zu erkunden. Die Costa neoCollection feiert ihr Debüt am 9. Februar 2014 mit einer speziellen Kreuzfahrt an Bord der Costa neoRiviera, dem jüngsten Zugang der Costa Flotte. Von Dubai geht es auf eine 61-tägige Entdeckungsreise zu den schönsten Stränden des Indischen Ozeans und den aufregendsten Abenteuern Afrikas bis nach Savona. Im Frühling/Sommer 2014 wird die Costa neoRiviera im Mittelmeer unterwegs sein, während die Costa neoRomantica im Norden Europas kreuzt.

Aber auch schon vor dem Debüt der neoCollection im Februar, bietet die Costa neoRiviera viele Vorzüge des langsamen Reisens. "Stilvoll in die Emirate" geht es mit längeren Liegezeiten in den Hafenstädten Maskat und Abu Dhabi zwischen November 2013 und Februar 2014 ab/bis Dubai für sieben Tage

Attraktives Preissystem mit Frühbucher Extra Rabatt, Kinder bis 18 Jahre auch 2014/15 gratis

Bei Buchung bis 31. März 2014 für Kreuzfahrten bis Ende 2014 profitieren Gäste von Costa vom Frühbucher Extra Rabatt, mit dem sie sich nicht nur die besten Kabinen, sondern auch den besten Preis mit bis zu 350 Euro Rabatt sichern können. Bei Reisen bis 31. Mai 2015 ist Buchungsstichtag der 30. September 2014.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre reisen auch zu allen Abfahrtsterminen 2014/15 gratis, wenn sie in der Kabine von zwei Erwachsenen übernachten. Lediglich das Serviceentgelt für Kinder ab 14 Jahren fällt an. Ausnahme bilden Kreuzfahrten mit der Costa neoRomantica und Costa neoRiviera, Weltreisen sowie ausgewählte Abfahrten.

Für schlaue Genießer wird nach wie vor das Getränkepaket "Extra All Inclusive" angeboten. Um 19,50 Euro pro Person pro Tag sind bis November 2014 ausgewählte Getränke an Bord in allen Restaurants und Bars erhältlich.

Noch übersichtlicher wurde der Infoteil als Guide am Ende des Katalogs gestaltet. Auf 80 Seiten liefert er den Gästen alles Wissenswerte für die Zeit vor der Abreise. Eine ausklappbare Umschlagseite bietet ausführliche Informationen zu Preisen und Kabinenkategorien.

Dazu Ulli Soukop, Geschäftsführung Costa Kreuzfahrten Österreich:

"Jährlich entscheiden sich mehr als zwei Millionen Gäste für eine Kreuzfahrt mit Costa. Bei dieser großen Passagieranzahl sind wir natürlich besonders stolz auf die 98-prozentige Gästezufriedenheit, die wir auch 2012 erreicht haben. Diese Zufriedenheit möchten wir selbstverständlich halten, weshalb wir uns primär an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden orientieren. Daher bieten wir auch im neuen Katalog wieder sensationelle Neuerungen und Highlights."

Über Costa Kreuzfahrten:

Costa ist Europas führende Kreuzfahrtreederei (www.costakreuzfahrten.at). Seit 65 Jahren sind Costa Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs und lassen Urlaubsträume wahr werden. Sie bieten ihren Gästen eine perfekte Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und Küche sowie Unterhaltung und Erholung. Zur Costa Flotte gehören heute 14 Schiffe, ein neues Schiff wird im Oktober 2014 ausgeliefert. Costa Crociere wurde durch das italienische Schiffsregister RINA mit "BEST4" zertifiziert, einem Zertifizierungssystem auf freiwilliger Basis, das die Einhaltung höchster Standards des Unternehmens in den Bereichen sozialer Verantwortung (SA 8000, 2008), Umwelt (UNI EN ISO 14001, 2004), Arbeitsschutz (OHSAS 18001, 2007) und Qualität (UNI EN ISO 9001, 2008) bestätigt (www.costacruise.com/Best4). Alle Costa Schiffe sind Träger des von RINA für das Einhalten höchster Standards zum Erhalt der Umwelt verliehenen "Green Star". Bei der Verleihung des Kreuzfahrt Guide Awards 2013 wurde die Costa Fascinosa als familienfreundlichstes Schiff ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.at und www.facebook.com/CostaKreuzfahrtenAT. Bildmaterial zum Download unter www.costamediapartner.com.

Rückfragen & Kontakt:

Presse: Roja Delarami, Grayling Austria GmbH,

Siebensterngasse 31, 1070 Wien, Telefon 01|524 43 00-14, roja.delarami @ grayling.com, www.grayling.at