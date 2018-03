Lunacek: "Lehre aus dem Fall Strasser muss ein verpflichtendes EU-Lobbyisten-Register sein"

Grüne: Konsequenzen für grobes Fehlverhalten dürfen nicht an unzureichender Begründung scheitern

Wien (OTS) - "Die Konsequenz aus der heutigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Fall Strasser ist klar: Die Erstinstanz muss jetzt dem Auftrag des OGH Folge leisten und ein juristisch fehlerfrei wie eindeutig begründetes Urteil fällen, das auch dem Rechtsempfinden der Öffentlichkeit gegenüber dem groben Fehlverhalten des Angeklagten gerecht wird. Nur mit einem einwandfrei begründeten Urteil kann die österreichische Justiz dieses wichtige Zeichen für die Bedeutung von Anstand und Rechtschaffenheit in der Politik setzen und der Rechtsstaat wieder an Vertrauen gewinnen", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die heutige Aufhebung des Urteils gegen den früheren ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Ernst Strasser, durch den OGH und die Rückverweisung des Verfahrens an die erste Instanz.

Um in der Zukunft einen Fall Strasser effektiv verhindern zu können, verlangt Lunacek ein verpflichtendes Lobbyisten-Register für alle drei EU-Institutionen und die Einführung des sogenannten "legislativen Fußabdrucks", mit dem Entstehung sowie Einflussnahmen auf den Gesetzgebungsprozess nachvollzogen werden sollen: "Sowohl EU-Parlament als auch Kommission haben bereits wichtige Schritte hin zu mehr Transparenz gesetzt. Aber nur die Pflicht-Registrierung von Lobbyisten für alle drei EU-Institutionen sowie ein legislativer Fußabdruck können Missbrauch und Korruption einschränken und größeres Vertrauen in die EU-Gesetzgebung schaffen."

