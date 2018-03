Industrie: Bisherige Maßnahmen im Pensionsbereich nicht ausreichend

IV-GS Neumayer: OECD bestätigt dringenden Handlungsbedarf - Schlupflöcher in Frühpension bedingungslos schließen - Pensionssystem zu teuer und zu großzügig

Wien (OTS/PdI) - "Seit Jahren fordern wir eine Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalter - ohne strukturelle Reformen wird das nicht gehen", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Dienstag. Dies würde einmal mehr die heute veröffentlichte OECD-Studie "Pensionen auf einen Blick" bestätigen. Die Versuche, die Verantwortung für die große Zahl an Frühpensionisten in Österreich immer nur den Unternehmen zuschanzen zu wollen, gingen an der Realität vorbei: "Wir wissen aus Umfragen, dass die Unternehmen überwiegend gute bis sehr gute Erfahrungen mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Die Unternehmen schätzen an älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern deren Erfahrung, Zuverlässigkeit und Loyalität." Daher sei auch ein Bonus-Malus-System abzulehnen, so Neumayer: "Es sollte der Normalfall sein, dass Ältere so lange wie möglich im Job bleiben - es wäre ebenso unsinnig, die Unternehmen dafür zu 'belohnen' wie es auch völlig realitätsfremd ist, die Unternehmen 'bestrafen' zu wollen, wenn wer früher in Pension geht." Immerhin würden Umfragen deutlich zeigen, dass 88 Prozent der Menschen angeben, gerne zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Pension gehen zu wollen.

"Das System macht Frühpensionen zu einfach möglich - wie sollen die Betriebe denn die Menschen dazu zwingen, nicht früher als erwünscht in Pension zu gehen? Wir haben ein strukturelle Problem, da unser Pensionssystem nach wie vor die österreichische Frühpensionitis begünstigt", wie Neumayer betonte. Dies gelte sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Man müsse daher dringend an allen verfügbaren Schrauben drehen, auch beim Frauenpensionsantrittsalter sei dringender Handlungsbedarf gegeben. "Die OECD-Studie belegt einmal mehr: Unser Pensionssystem ist zu teuer und zu großzügig. Hier wäre es, nicht zuletzt im Sinne der Generationengerechtigkeit, dringend notwendig zu handeln", so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien