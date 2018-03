Marktgemeinde Zellerndorf plant Veltliner-Themenweg

Bohuslav: Ein neues themenspezifisches Angebot rund um die Veltliner-Traube

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Themenweg rund um die Veltliner-Traube will die Marktgemeinde Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) in den nächsten Jahren Weinliebhaber begeistern und zu einem Besuch in die Region Weinviertel-Manhartsberg einladen. Direkt neben dem Gemeindeamt wird der neue Themenweg starten, der in zehn Stationen die Besucherinnen und Besucher zu den Kellergassen des Ortes führt, wobei die Gäste mittels Audio-Guides über das Wissenswerte zur Gemeinde, zum Weinbau und zur Veltliner-Traube informiert werden. Diese Audio-Guides können am Infopoint der Gemeinde sowie bei zahlreichen Winzern und lokalen Betrieben ausgeliehen bzw. auch zurückgegeben werden. Eine besondere Rolle wird dabei die Figur des "Veltlinchens" einnehmen, die die Veltliner-Traube visualisiert und die Besucher entlang des Themenwegs begleitet.

"Die Marktgemeinde Zellerndorf mit ihren zahlreichen Weinbaubetrieben und 14 Kellergassen erscheint prädestiniert dafür zu sein, ein themenspezifisches Angebot rund um die Veltliner-Traube zu gestalten", begrüßt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav die geplante Themenweg-Umsetzung seitens der Betreibergemeinde.

Neben der Errichtung der Themenwegstationen mit Stationstafeln werden auch vier neue Skulpturen bis Jahresende 2014 entlang des frei zugänglichen Weges entstehen. Zudem sind mit Buch, Kalender, Leporello und Folder zahlreiche begleitende Marketingmaßnahmen geplant. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt 211.875,02 Euro. Das Land Niederösterreich hat kürzlich eine Unterstützung für das Projekt aus Mitteln der Regionalförderung mit Einbindung von EU-Kofinanzierungsmitteln (LEADER) auf Initiative von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav beschlossen. Der geplante Themenweg rund um den Veltliner entspricht den Themenweg-Kriterien der Wirtschaftsagentur ecoplus.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk