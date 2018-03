7 denkstatt-Kunden für nachhaltige Erfolge im Bereich Klimaeffizienz ausgezeichnet

Wien (OTS) - Gestern wurden die klima:aktiv energieeffizienten Betriebe vom Lebensministerium ausgezeichnet. denkstatt konnte auch dieses Jahr mit seiner Beratung bei sieben Kunden punkten.

Unser Motto ist es, gemeinsam mit Kunden bestmögliche Ergebnisse im Sinne der Nachhaltigkeit und ökonomischen Langfristigkeit zu erzielen. Dass Ökonomie und Ökologie einander dabei nicht ausschließen, dabei überzeugende win-win-Ergebnisse entstehen und nachhaltiges Engagement einen Preis verdient, konnte diese Woche unter Beweis gestellt werden.

Vorreiter sein bei Energieeffizienz zahlt sich doppelt aus

Sieben denkstatt Kunden wurden gestern, am 25. November als "energieeffiziente Betriebe" von klima:aktiv, der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums, ausgezeichnet.

Bei allen Projekten war die Priorität, neben allen möglichen Effizienzmaßnahmen jene herauszufiltern, die den größten Hebel im Sinne der Umwelt und Wirtschaftlichkeit darstellen.

Die Bilanz von denkstatt kann sich sehen lassen: Die Gesamteinsparung bei diesen eingereichten Projekten liegt bei knapp 8 Mio kWh Strom und Wärme. Diese Einsparungen führten zu Energiekostensenkungen in den Unternehmen von insgesamt 640.000 EUR. denkstatt konnte für seine Kunden eine Umwelt- und Energieeffizienzförderung von insgesamt knapp 1,4 Mio EUR erreichen. Dieser kleine Projekt-Ausschnitt zeigt die erfolgreiche Arbeit von denkstatt gemeinsam und dem Joint-Venture denkstatt&enertec.

Maßgeschneiderte Lösungen, denn die Anforderungen sind vielfältig

Die umgesetzten Maßnahmen sind sehr heterogen. So wurde bei Messer Austria eine umfassende Prozessänderung umgesetzt. Durch eine Technologieumstellung kommt es zu einer deutlichen Einsparung beim Prozess der Luftspaltung.

Vöslauer wurde bei der Einführung eines Energiemanagementsystems ISO50001 begleitet. Dieses Projekt war für das Unternehmen ein logischer Schritt um die selbst gesteckten Energie- und CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Mit einer Reihe von Maßnahmen, wie Maschinentausch, Abwärmenutzung und zentraler Steuerung der Kompressoren konnten schon gute Erfolge erzielt werden. Als größter Nutzen des Energiemanagements wird die aktive Involvierung der MitarbeiterInnen gesehen; nur so können CO2-Ziele mittel- und langfristig erreicht werden.

Der Flughafen Wien rüstete eine große Anzahl von Lüftungsanlagen mit Frequenzumformern nach, was zu beträchtlichen Einsparungen bei Strom und Wärme führt.

Bei Palfinger stand ein Energiecontrolling und Steuerungssystem für den Produktionsstandort Lengau im Mittelpunkt des Projekts.

Bei der Firma Faustenhammer wurde die Druckluft auf einen modernen drehzahlgeregelten Kompressor mit Wärmerückgewinnung für das Warmwasser umgestellt.

Bei Peter Blau GmbH wurde der komplette Neubau eines Standortes begleitet. Ziel war es, den hohen Kriterien nachhaltigen Bauens zu entsprechen. Zentrales Thema war eine energieneutrale Versorgung durch ein innovatives Heiz- und Kühlsystem durch eine Wärmepumpe mit einem Ganzjahresspeicher und einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 130 kW peak. Dieses Projekt wurde auch schon mit dem Umweltpreis der Stadt Wien ausgezeichnet.

Das Rote Kreuz hat die gesamte Beleuchtung auf Präsenz- und Tageslichtsteuerung umgestellt und konnte dadurch rund 80% Energie einsparen.

denkstatt ist eines der führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen betrieblicher Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Das interdisziplinär aufgestellte und hoch motivierte denkstatt-Team berät Organisationen in sämtlichen Fragen der ökonomischen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. denkstatt trägt so zur Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensräumen bei. denkstatt wurde 1993 gegründet und ist mit Büros in Österreich, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Serbien und Spanien in weiten Teilen Europas vertreten. Das breit gefächerte Leistungsangebot umfasst Beratung & Training in den Bereichen Management-Systeme, Nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft, Klima- und Energie, Abfallmanagement und Abfall-Contracting, Soziales Design, Produktnachhaltigkeit und Nachhaltiges Bauen. Die über 60 Mitarbeiter der denkstatt Gruppe verfügen über Expertisen aus den Bereichen Ökologie, Zoologie, Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Maschinenbau und Energietechnik, technischer Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Kommunikationswissenschaften, Sprachwissenschaften und EDV.

