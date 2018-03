Dietmar Hoscher: Sports Integrity muss umfassend betrachtet werden

Erkenntnisse der Konferenz der Europäischen Rechtsakademie in Trier

Wien/Trier (OTS) - Im Rahmen des Themas "Glücksspiel im Binnenmarkt:

Ein Jahr nach dem Aktionsplan" beschäftigte sich die Konferenz der Europäischen Rechtsakademie in Trier heute auch mit der Problematik von Manipulationen im Sport. Dabei wurde klar, dass die derzeit an Einzelfällen aus dem Fußballbereich anknüpfende Diskussion zu kurz gefasst ist.

"Zweifelsfrei müssen die konkret auf dem Tisch liegenden Vorwürfe lückenlos aufgearbeitet werden, was intensiver, vor allem europäischer Zusammenarbeit bedarf", hielt Dietmar Hoscher, Vorstandsmitglied der Casinos Austria AG und Vorsitzender des Beirates des vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport initiierten Vereins Fair Play Code bei der Konferenz, bei welcher auch Vertreter der Europäischen Kommission vertreten sind, fest.

Gleichwohl wurde klar, dass einerseits die Fokussierung auf Fußball viel zu kurz greift, da weitere Sportarten mindestens ebenso, wenn nicht noch stärker, für Manipulationen anfällig sind. Zum Zweiten müsse die Aufarbeitung betrügerischer Aktivitäten über den Sportwettenbereich hinaus erweitert werden.

"Die Diskussion hat erschreckend gezeigt, dass zahlreiche Manipulationen nicht mit Sportwetten zusammenhängen, sondern z.B. mit Fragen der Relegation oder des Aufstiegs in höhere Spielklassen bis hin zur Finanzierung von Sportvereinen", sagte Hoscher. Zudem entstand in der Diskussion der Eindruck, dass insbesondere auch die Frage von möglicher Korruption in Institutionen des Sports derzeit zu stark ausgeklammert würde. "Das Thema Sports Integrity betrifft alle Aspekte des Sports und muss daher umfassend betrachtet werden, um Mystifikationen und falschen Gerüchten von vornherein Einhalt zu gebieten", forderte Hoscher. Ansonsten könnte es passieren, dass wenige schwarze Schafe - möglicherweise auf allen Ebenen des Sports -das Gesamtbild des Sports insgesamt nachhaltig und völlig ungerechtfertigt negativ prägen.

