Sima: Die MA 48 ist für Eis und Schnee bestens gerüstet!

Wien (OTS) - Winterliches Wien: Die MA 48 ist seit langem bestens gerüstet für die Winterdienstsaison 2013/14. "Wir schaffen jedes Jahr den Spagat zwischen maximaler Sicherheit für Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer und zugleich maximalen Schutz für unsere Umwelt", bedankt sich Umweltstadträtin Ulli Sima bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MA 48 für ihren unermüdlichen Einsatz an den kalten Wintertagen, die vor uns liegen.

Der gut funktionierende Winterdienst der MA 48 wird laufend optimiert. Durch die Modernisierung und den Einsatz von Salzsole und Feuchtsalz werden die Streusplittmengen weiter reduziert: Nur zum Vergleich: Im Winter 1995 hat die MA 48 noch mehr als 133.500 Tonnen Splitt gestreut. Wurden im Winter 2002/03 noch rund 28.000 Tonnen Streusplitt ausgebracht, so waren dies in im letzten - sehr starken -Winter nur noch 1.165 Tonnen. Die MA 48 setzt auf moderne Feuchtsalz-und Soletechnologie als aktiven Beitrag zur Feinstaubbekämpfung.

Wie auch schon in den letzten Wintern kommen auch heuer wieder die "Gilette-Pflüge", also Geräte mit Doppelklingen zum Einsatz. Sie räumen die Straßen besser und verringern damit den Streumitteleinsatz. Die MA 48 hat an starken Wintertagen bis zu 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über 350 Räumfahrzeuge im Einsatz, um Wien von Eis und Schnee zu befreien. Aktuell sind 75 Fahrzeuge auf den Hauptverkehrsrouten der Millionenstadt unterwegs, das Personal kann jederzeit aufgestockt werden, falls der Schneefall dichter wird. Die Wetterprognosen gehen aber nicht davon aus.

Wer räumt wo? Klare Zuständigkeiten

o Für die Betreuung der öffentlichen Straßen ist die MA 48 zuständig. o Das Autobahn- und Schnellstraßennetz (wie auch die Tangente) einschließlich der Auf- und Abfahrten werden von der ASFINAG betreut. o Das Straßennetz, das die MA 48 im Winterdienst zu betreuen hat, ist 2.800 Kilometer lang, die zu betreuende Fahrbahnfläche beträgt rund 23 Millionen Quadratmeter.

o Die MA 48 ist auch verantwortlich für mehr als 555.000 Laufmeter Gehsteige, Stiegen und kombinierte Geh- und Radwege.

o MA 48 betreut das Winterbasisradwegenetz

o Die betreuten Radwege sind online unter www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/pdf/winterraeumung.pdf abrufbar.

o Liegenschaftseigentümer für die Gehsteige verantwortlich:

Grundsätzlich sind für die winterliche Betreuung der Gehsteige die Liegenschaftseigentümer zuständig.

WasteWatcher kontrollieren Gehsteigbetreuung und Einkehrverpflichtung

Natürlich sind die Liegenschaftseigentümer auch für das Einkehren verantwortlich. Diese Einkehrverpflichtung wird von den WasteWatchern kontrolliert. Wer der Verpflichtung nicht nachkommt, begeht gemäß § 10 Winterdienstverordnung 2003 eine mit Strafe bedrohte Verwaltungsübertretung.

Wohin mit dem Streusplitt?

Das Kehren von Streusplitt vom Gehsteig auf die Straße ist verboten. Die Entsorgung ist durch den jeweiligen Liegenschaftseigentümer sicherzustellen. Dazu gibt es die Möglichkeit, Kleinstmengen in den Restmüllbehälter zu werfen. Bis zu einem Kubikmeter Splitt können auf die Mistplätze der MA 48 gebracht werden.

Alle Infos auf www.abfall.wien.at und am Schneetelefon der MA 48:

01/546 48, aktuelle Beiträge finden Sie natürlich auch auf der Facebookseite der MA 48: facebook.com/die48er

