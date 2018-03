DLA Piper berät bei internationaler Bond-Emission der PORR

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat den Baukonzern PORR und die Emissionsbank bei der soeben abgeschlossenen Emission eines EUR 50 Mio. Corporate Bond beraten. Kapitalmarktspezialist Dr. Christian Temmel (41), Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach in Wien, fungierte als leitender Transaktionsanwalt.

Das Angebot richtete sich sowohl an private wie auch an institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Die Nachfrage war so groß, dass die Zeichnungsfrist der Anleihe bereits am zweiten Tag der Angebotsfrist vorzeitig beendet werden konnte. Die Zulassung zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse erfolgte per 26. November 2013.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Mandantin PORR erneut bei einer spannenden Kapitalmarktransaktion begleiten durften. Wenn es gelingt, eine Anleihe trotz schwierigen Umfelds in so kurzer Zeit erfolgreich zu platzieren, ist das natürlich eine besonders schöne Bestätigung für das emittierende Unternehmen", so Christian Temmel. Die Investmentbank Steubing AG fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Global Bookrunner. Aufgrund des starken Fokus auf den deutschen Markt wurde die Anleihe nach deutschem Recht begeben. "Dies war eine der wenigen Corporate Bond-Emissionen eines österreichischen börsenotierten Unternehmens nach deutschem Recht. Gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen, mit denen wir bereits die PORR-Anleihe im letzten Jahr betreuen durften, konnten auch diese Transaktion als eingespieltes Team reibungslos betreuen", kommentiert Dr. Christian Temmel weiter.

Die Beratung in Deutschland erfolgte durch die Frankfurter Partnerin Dr. Nina-Luisa Siedler, Rechtsanwältin Petra Reinholz und deren Team.

