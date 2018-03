ORF-III-Programmschwerpunkt zum Internationalen Welt-Aids-Tag

Ab Mittwoch, dem 27. November

Wien (OTS) - Seit knapp 30 Jahren ist die Immunschwächeerkrankung Aids (acquired immune deficiency syndrome) ein Problem von globaler Dimension, und trotzdem ist sie bis heute weitgehend ein Tabuthema geblieben. Dabei sind gerade bei dieser Erkrankung, deren Ansteckung verhindert werden kann, Aufklärung und ein offenes Gesprächsklima wichtig. Der internationale Welt-Aids-Tag am 1. Dezember ruft in Erinnerung, dass HIV-Infektionen und Aids keine abstrakten und fernen Gefahren darstellen, sondern ein Teil unserer Gesellschaft sind, der nicht ignoriert werden darf. Aus diesem Anlass setzt sich auch der ORF mit dem Thema auseinander und bringt ab Mittwoch, dem 27. November, einen Programmschwerpunkt in ORF III.

Zum Auftakt ergründet "treffpunkt medizin" (27. November, 21.40 Uhr) die Herkunft von Aids und verfolgt zurück, dass das HI-Virus ursprünglich von Primaten auf den Menschen übertragen wurde. Am Donnerstag, dem 28. November, berichtet "Im Brennpunkt" (21.55 Uhr) über die südafrikanische Hilfsorganisation "Bobbi Bear", die sich für den Schutz sexuell missbrauchter Kinder einsetzt, die infolge der Vergewaltigungen oft mit HIV infiziert werden. Am Sonntag, dem 1. Dezember, zeigt ORF III das große "Red Ribbon Celebration Concert" (20.15 Uhr), einen Galaabend zugunsten Betroffener von HIV und Aids, bei dem u. a. Anna Netrebko, Elisabeth Kulman, Erwin Schrott, René Pape, Piotr Beczala und Ildebrando D'Arcangelo ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Auch überträgt ORF III vorab (20.00 Uhr) die Eröffnungsveranstaltung mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der mit der Clinton Health Access Initiative eine der wichtigsten globalen Organisationen im Kampf gegen HIV und Aids gegründet hat. Am Montag, dem 2. Dezember, bietet der Doku-Hauptabend zwei themenaffine Produktionen: "House of Numbers - Die Aids-Verschwörung" (20.15 Uhr) spricht mit Wissenschaftern und Aids-Forschern; in der brandaktuellen Dokumentation "Vom Leben Lieben Sterben" (21.50 Uhr) kommen Menschen zu Wort, die persönlich von HIV und Aids betroffen sind. Am Mittwoch, dem 4. Dezember, spricht der Virologe Heribert Stoiber im "science.talk" (21.50 Uhr) mit Barbara Stöckl über seine Forschungstätigkeit zur Entwicklung eines Aids-Impfstoffes.

Außerdem: Ergänzend zum ORF III-Programmschwerpunkt bringt ORF 2 im "Kulturmontag" am 2. Dezember im "art.film" (0.10 Uhr) das Drama "Milk" - Gus Van Sants mitreißende Biografie des Gay-Rights-Aktivisten Harvey Milk. Hauptdarsteller Sean Penn und Drehbuchautor Dustin Lance Black wurden dafür mit dem Oscar ausgezeichnet.

Die ORF-III-Sendungen im Detail:

Mittwoch, 27. November: "treffpunkt medizin: Aids - Die Spur führt in den Dschungel" (21.40 Uhr)

Im Mittelpunkt der preisgekrönten Dokumentation "Aids - Die Spur führt in den Dschungel" von Felix Heidinger, die tief in den Dschungel von Kamerun blickt, steht die deutsche Forscherin Beatrice Hahn. Gemeinsam mit ihrem Team löste sie 1999 das Rätsel der Herkunft des HI-Virus. Laut Hahn wurde der Erreger von Schimpansen auf den Menschen übertragen. Weil die Primaten biologisch zu einem großen Teil mit dem Menschen übereinstimmen, sahen und sehen Forscher in den Affen nun auch den Schlüssel auf der Suche nach einem Impfstoff.

Donnerstag, 28. November: "Im Brennpunkt: Aids und Kindesmissbrauch in Südafrika" (21.55 Uhr) - Doku mit 'Life Ball'-Organisator Keszler bei Hilfsprojekt "Bobbi Bear"

"Im Brennpunkt" begleitet in der Reportage "Aids und Kindesmissbrauch in Südafrika" 'Life Ball'-Gründer und -Organisator Gery Keszler nach Südafrika, wo das von ihm mitfinanzierte Projekt "Bobbi Bear" Aids-Aufklärungskampagnen betreibt und Hilfe für missbrauchte Kinder bietet. Alle drei Minuten wird in Südafrika ein Kind vergewaltigt. "Bobbi Bear" setzt sich für den Schutz sexuell missbrauchter Kinder ein, hilft deren Risiko einer HIV-Infektion schon bei der Rettung zu minimieren, sorgt für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder und versucht die Täter vor Gericht zu bringen. Darüber hinaus klärt die Organisation über die Gefahr einer HIV-Infektion auf. 2012 wurde der Leiterin dieser NGO, Jackie Branfield, der "Life Ball Crystal of Hope" überreicht.

Sonntag, 1. Dezember: "Erlebnis Bühne: Red Ribbon Celebration Concert" und Vorreden (ab 20.00 Uhr)

Am Vorabend des Life Ball 2013, am 24. Mai, fand im Wiener Burgtheater bereits zum zweiten Mal das "Red Ribbon Celebration Concert" statt, ein Galaabend zugunsten Betroffener von HIV und Aids. Am Sonntag, dem 1. Dezember, dem internationalen Welt-Aids-Tag, präsentiert ORF III um 20.15 Uhr den großen Galaevent, bei dem u. a. Anna Netrebko, Elisabeth Kulman, Erwin Schrott, René Pape, Piotr Beczala und Ildebrando D'Arcangelo sich in den Dienst einer guten Sache stellten. Zu den musikalischen Highlights des Abends gehören die Höhepunkte aus Bizets "Carmen", Mozarts "Don Giovanni", Dvoraks "Rusalka" und Tschaikowskis "Der Nussknacker". Begleitet wurden die Solisten des Galakonzerts vom ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Omer Meir Wellber.

Im Vorfeld zeigt ORF III um 20.00 Uhr die Reden von Burgtheater-Intendant Matthias Hartmann, 'Life Ball'-Organisator Gery Keszler und Schirmherrin Elisabeth Himmer-Hirnigel sowie jene des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der mit seiner Clinton Health Access Initiative (CHAI), eine der wichtigsten globalen Organisationen im Kampf gegen HIV und Aids betreibt.

Montag, 2. Dezember: Doku-Montag mit "House of Numbers - Die Aids-Verschwörung" (20.15 Uhr) und "Vom Leben Lieben Sterben. Erfahrungen mit Aids" (21.50 Uhr)

Am 2. Dezember gestaltet ORF III einen Doku-Abend ganz im Zeichen des Themenschwerpunkts. Die Dokumentation "House of Numbers - Die Aids-Verschwörung" räumt mit dem Halbwissen auf und erklärt, warum eine HIV-Infizierung nicht gleich Aids bedeutet oder warum man mehrfach mit HIV in Kontakt kommen kann, ohne sich chronisch zu infizieren. Dr. Robert Gallo, der 1984 HIV als Ursache von Aids identifizierte, und Prof. Luc Montagnier, Nobelpreisträger für die Entdeckung von HIV, kommen darin zu Wort. Im Rahmen der anschließenden österreichischen Doku "Vom Leben Lieben Sterben, Erfahrungen mit Aids" haben die Filmemacher Walter Hiller und Manfred Neuwirth fünf Menschen vor die Kamera gebeten, die von ihren Erfahrungen mit Aids berichten. Aus ihrer individuellen Lebenspraxis heraus haben sie direkt oder indirekt schon lange mit der Krankheit zu tun. Vor 20 Jahren haben sie sich erstmals vor die Kamera begeben - nun nehmen sie noch einmal Stellung und berichten von ihren Erfahrungen der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Mittwoch, 4. Dezember: "science.talk: Virologe Heribert Stoiber" über Aids-Forschung (21.50 Uhr)

Das ORF-III-Wissenschaftsmagazin "science.talk" widmet sich ganz der Aids-Forschung: Moderatorin Barbara Stöckl begrüßt dazu den Virologen Heribert Stoiber, der Grundlagenforscher am Institut für Virologie der Universität Innsbruck ist und sich bereits seit der Entdeckung von Aids mit dem HI-Virus beschäftigt. Sein Fokus liegt auf der Aufklärung immunologischer Zusammenhänge, um damit gezielte Impfstrategien entwickeln zu können. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt der Experte Einblicke in seine Forschungswerkstatt.

