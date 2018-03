FPÖ Ragger: Rot-Grüne Todesglocken für Klagenfurter Flughafen

Als erstes werden Fluggäste mit Subventionen nach Laibach umgeleitet

Klagenfurt (OTS) - "Die rot-grün-schwarze Linkskoalition betätigt bereits die Todesglocken für den Klagenfurter Flughafen. Anders kann man die Aktion des grünen Landesrates Rolf Holub gar nicht interpretieren, wenn er Subventionen für eine Buslinie ausschüttet, die Kärntner billig zum Flughafen Laibach transportiert", erklärt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Denn bis dato hat Holub nicht einen Finger gerührt, dass die landeseigenen öffentlichen Verkehrsverbindungen zum Flughafen Klagenfurt verbessert werden. Es fehlen z.B. schnelle Verbindungen von den Bezirksstädten zum Airport Klagenfurt, so Ragger. Diese Untätigkeit im Land und die Subventionen für Busse nach Laibach seien untrügliche Zeichen, dass Rot-Grün den Klagenfurter Flughafen insgeheim bereits aufgegeben haben und diese um viel Geld aufgebaute heimische Infrastruktur opfern wollen.

Die Kärntner FPÖ lehnt jegliche Subventionen, die indirekt die heimische Infrastruktur schwächen, ab. "Für uns gilt das Motto Kärnten zuerst. Wenn Verkehrsprojekte subventioniert werden, dann solche, welche die Wertschöpfung im Land erhöhen", betont Ragger. "Wenn eine Buslinie nach Laibach ein solches Erfolgsmodell ist, wie Holub in seiner Jubelmeldung Glauben macht, dann stellt sich die Frage, warum sie nicht ohne Subventionen auskommt", so Ragger abschließend.

