ORF SPORT + mit Live-Übertragung vom Eishockey-Inter-National-League-Match Bregenzerwald - Lustenau

Am 27. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 27. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Eishockey-Inter-National-League-Match EHC Bregenzerwald - EHC Palaoro Lustenau um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.20 Uhr und das "Sport-Bild" mit Handball, American Football, Eishockey, Ski alpin, Volleyball, Tanzen, Ringen und Judo um 22.45 Uhr.

In der Eishockey-Inter-National-League kommt es am 27. November zum Vorarlberg-Derby zwischen dem EHC Bregenzerwald und dem EHC Palaoro Lustenau. Am 12. Oktober feierte Lustenau gegen die Bregenzerwälder einen knappen 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen.

Kommentator ist Thomas Österle. In den Drittelpausen zeigt ORF SPORT + Berichte aus der Hallenhockey-Meisterschaft (SV Arminen - HC Wien und Post SV - HC Wr. Neudorf).

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 26. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

