Landstraße: Höhepunkte aus "Don Carlos" im L.E.O.

Wien (OTS) - In den letzten Wochen des "Verdi-Jahres" wird im "Letzten erfreulichen Operntheater (L.E.O.)" noch einmal der bedeutende Tondichter Giuseppe Verdi (1813 - 1901) gewürdigt. Am Mittwoch, 27. November, beginnt in der Bühne "L.E.O." (3., Ungargasse 18) um 19.00 Uhr die Premiere der Produktion "Don Carlos", die sich auf die Höhepunkte der berühmten Verdi-Oper konzentriert. Stimmgewaltige und spielfreudige Akteure (Sonia Anfilof, Teresa Gardner, Apostol Milenkov, Hao Wang und Stefan Fleischhacker) singen Stücke aus der italienischen Fassung des Werks. Maestro Stephen Delaney ist der musikalische Leiter und betätigt sich darüber hinaus als charmanter Moderator. Wie es im "L.E.O." der Brauch ist, triumphiert bei dieser Produktion die gute Laune über die "düstere Atmosphäre Spaniens unter der Inquisition". Das Publikum hat "Unkostenbeiträge" in der Höhe von 30 Euro (Reihen 1 bis 3 bzw. Logenplatz) oder 25 Euro (ab Reihe 4) zu entrichten. Schüler und Studenten bezahlen nur 15 Euro. Weitere Vorstellungen gibt es im Dezember. Das "L.E.O." wird seitens des Bezirkes und "Wien Kultur" gefördert. Nähere Informationen sowie Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32, E-Mail karten @ theaterleo.at.

o Allgemeine Informationen: Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.): www.theaterleo.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at