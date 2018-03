"Eurovision Film Week": Europäische öffentliche-rechtliche TV-Sender feiern den europäischen Film

Anlässlich des Europäischen Filmpreises: Schwerpunktwoche in ORF eins, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 7. Dezember 2013, werden die diesjährigen Europäischen Filmpreise vergeben. In der Woche davor -vom 1. bis zum 6. Dezember - rufen die Mitglieder der EBU erstmalig die "Eurovision Film Week" (EFW) aus. Ziel ist es, in nationalen Programmschwerpunkten die Kreativität und Diversität des europäischen Filmschaffens zu feiern und zu veranschaulichen, wie wichtig öffentlich-rechtliche Medienanstalten für die Produktion europäischer Kinofilme sind.

Die 74 aktiven EBU-Mitglieder aus 56 Ländern in und rund um Europa sind der weltweit größte Zusammenschluss nationaler öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbieter. Jetzt bündeln diese ihre Filmkompetenz zum größten Filmevent Europas, der eine Woche lang in den nationalen TV- und Radioprogrammen der Mitgliedsstaaten als Hommage an den europäischen Film gefeiert wird. Doch nicht nur die Qualität des europäischen Films soll zum Ausdruck gebracht werden. Ziel ist es auch, die große wirtschaftliche Relevanz öffentlich-rechtlicher Medienanstalten für die nationale Filmproduktion zu veranschaulichen - denn die Zusammenarbeit und Förderung der Film- und TV-Wirtschaft in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist eine zentrale Aufgabe des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens.

Besonders der ORF kann in diesem Zusammenhang auf eine sehr lange und erfolgreiche Geschichte verweisen: Im Bereich österreichischer Serien reicht sie etwa von Klassikern wie Felix Mitterers "Piefke-Saga" und Ernst Hinterbergers "Echtem Wiener" über Axel Cortis Meisterwerke bis hin zu "Schnell ermittelt", Austro-"Tatorten" über "Braunschlag" und "Vier Frauen und ein Todesfall" bis hin zu Kinohits wie "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", Meilensteinen wie Michael Hanekes "Das weiße Band" und den Oscar-Erfolgen "Die Fälscher" und "Amour".

Dass österreichische TV-Filme auch international zu Benchmark-Produktionen zählen, beweist u. a. die aktuelle Emmy-Auszeichnung für die ORF/ZDF-Koproduktion "Das Wunder von Kärnten" in der Kategorie "TV Movie/Mini-Series". "Das Wunder von Kärnten" wurde 2011 von Andreas Prochaska in Szene gesetzt und basiert auf einer wahren Geschichte. Die ORF-Premiere erreichte im Jänner 2012 ein Millionenpublikum. Aus aktuellem Anlass zeigt ORF 2 den preisgekrönten Film heute, Dienstag, um 22.35 Uhr.

Eine weitere ORF/ZDF-Produktion von Andreas Prochaska war für die gestern in New York vergebenen internationalen TV-Oscars nominiert:

In der Kategorie "Best performance by an actor" ging Heino Ferch für seine Rolle als Verhörspezialist Richard Brock in "Spuren des Bösen -Racheengel" (Teil zwei der ORF/ZDF-Thrillerreihe) ins Rennen. Teil drei dieser Topreihe - "Zauberberg" - feiert in ORF 2 am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, um 20.15 Uhr ihre ORF-Premiere. Teil vier, mit dem Titel "Schande", wird zurzeit gedreht.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, Mitglied des EBU-Executive Boards: "Europäische öffentlich-rechtliche Broadcaster leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Vitalität und Diversität des europäischen Films. Sie investieren Milliarden in die nationale Filmproduktion und sichern auf diese Weise nicht nur den Fortbestand der enormen Bandbreite kultureller (Film-)Identität, sondern - rein wirtschaftlich gesehen - auch den Filmstandort Europa gegen die Übermacht Hollywood. Europäische öffentlich-rechtliche Medienanstalten sind in alle Phasen des Filmproduktionsprozesses maßgeblich involviert und schaffen aus der Vielzahl europäischer Filme einen unschätz- und unverzichtbaren Programmwert. Unser partnerschaftliches Verhältnis zur heimischen Filmwirtschaft ermöglicht seit Jahrzehnten internationale gefeierte Topproduktionen. Es entstehen Filme, die nicht nur als Kunstform in sich stimmig sind, sondern über große gesellschaftliche Relevanz verfügen. Mit der 'Eurovison Film Week' dokumentieren wir u. a. diesen 'Public Value on Film'."

408,5 Millionen Euro für österreichische Produktionen seit 2010

Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise hat der ORF insgesamt in den vergangenen Jahren sein Investitionsvolumen in die österreichische TV-Wirtschaft auf ein Rekordniveau von rund 100 Millionen Euro p. a. gehoben. Seit 2010 hat der ORF insgesamt 408,5 Millionen Euro in heimische Produktionen investiert. In den Jahren 2010 bis 2012 wurden vom ORF mehr als 80 Filme an österreichische Filmherstellerinnen und -hersteller vergeben.

Von Herbst 2013 bis Ende 2014 zeigt der ORF mehr als 130 neu produzierte Titel im fiktionalen Bereich (Serienfolgen und Filme) sowie mehr als 90 Dokumentationen. Unter Mitwirkung des ORF als primärem Produzenten des Landes entstehen Werke, die vielfach international preisgekrönt sind, für deren Übernahme sich ausländische Sender zunehmend interessieren und die einen unverzichtbaren Teil der österreichischen Identität ausmachen. In diesem Sinn wurden auch die 160 Millionen Euro Gebührenrefundierung in den vier Jahren von 2010 bis 2013 ausschließlich ins Programm investiert, bei gleichzeitigem konsequentem Sparkurs. Allein 79,3 Millionen kamen dabei österreichischen Filmen und Serien zugute. Dank der Refundierung konnte der ORF in diesen vier Jahren alleine 272 Filme und 436 Serienepisoden eigen-, auftrags- und koproduzieren bzw. im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützen.

Österreichische Wertschöpfung des ORF-Fernsehens

Die ORF-Fernsehproduktion hat enorme volkswirtschaftliche Effekte, wie eine WIFO-Studie am Beispiel der Gesamtaufwendungen des ORF-Fernsehens für das Jahr 2011 ergab. Die Studie "Die volkswirtschaftlichen Effekte des ORF-Fernsehens" kam zu den Ergebnissen, dass jeder Euro, den der ORF für seine Fernsehaktivitäten aufwendet, mit einer inländischen Bruttowertschöpfung von 1,32 Euro verbunden ist, auf jede im Bereich Fernsehen im ORF beschäftigte Person kommen fünf Beschäftigte in anderen Bereichen der österreichischen Wirtschaft.

Die "Eurovision Film Week" im ORF

Der ORF widmet der "Eurovision Film Week" abseits aktueller Berichterstattung (u. a. "Kulturmontag" am 9. Dezember) einen Programmschwerpunkt mit hochkarätigen Filmabenden in ORF eins (5. Dezember) und ORF 2 (8. Dezember). ORF III überträgt den Europäischen Filmpreis live-zeitversetzt aus Berlin am Samstag, dem 7. Dezember, ab 22.30 Uhr. Catherine Deneuve erhält bei dieser Verleihung den Preis für ihr Lebenswerk. Ein weiterer Ehrengast der Veranstaltung wird Pedro Almodóvar sein, der für seinen Beitrag zum Weltkino ausgezeichnet wird.

Ganz im Zeichen der "Eurovision Film Week" steht ORF eins am Donnerstag, dem 5. Dezember: "Willkommen bei den Sch'tis" heißt die gleichnamige Culture-Clash-Komödie um 20.15 Uhr. In dem bisher erfolgreichsten französischen Film in Frankreich - 2008 für den Europäischen Filmpreis nominiert - bringen Starkomiker Dany Boon und seine Sch'tis Kad Merad mit irrwitzigem Dialekt und rustikaler Eigenart zur Verzweiflung.

Auf ein lakonisches Roadmovie durch Andalusien entführt der Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer erstmals um 22.05 Uhr in seinem globalisierungskritischen Spielfilmdebüt. In dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens geförderten Drama "Black Brown White" sind neben Fritz Karl u. a. Claire-Hope Ashitey, Theo Caleb Chapman, Wotan Wilke Möhring, Jurij Diez und Karl Markovics zu sehen.

Um 0.10 Uhr brilliert Gérard Depardieu in Claude Chabrols letztem Kinofilm als gemütlicher und ebenso schlitzohriger "Kommissar Bellamy", der nicht nur einen mysteriösen Fall aufklären, sondern sich auch der Tragödie der eigenen Familie stellen muss.

Ein "Wiedersehen mit Brideshead" steht um 1.55 Uhr an, wenn es für das Fernsehpublikum mit dem britischen Ausstattungsdrama über den Niedergang der katholischen Aristokratie ins England der Zwischenkriegszeit geht. Die Neuadaption von Evelyn Waughs gleichnamigem Klassiker überzeugt durch die Starbesetzung, allen voran Matthew Goode, Ben Whishaw und Emma Thompson.

"Auf der anderen Seite" steht Berlinale-Gewinner Fatih Akin um 4.00 Uhr mit seinem mehrfach preisgekrönten deutsch-türkischen Episodendrama. Im zweiten Teil seiner geplanten Trilogie "Liebe, Tod und Teufel" dreht sich alles um sechs Menschen, deren Wege sich auf schicksalhafte Weise kreuzen.

Nachdem am Sonntag, dem 8. Dezember, um 23.05 Uhr in ORF 2 "Die Gewinner" des Europäischen Filmpreises präsentiert werden, glänzt Catherine Deneuve, die heuer den Europäischen Filmpreis für ihr Lebenswerk erhält, um 23.10 Uhr in "Das Schmuckstück" (ORF-Premiere). In der pointierten Komödie von Francois Ozon - für den diesjährigen Europäischen Filmpreis nominiert - findet sich die Filmikone im bourgeoisen goldenen Käfig der patriarchalen 70er wieder und nimmt auf bezaubernd selbstverständliche Weise ihr Leben selbst in die Hand. Gérard Depardieu spielt als einstige Jugendliebe und Gewerkschafter dabei eine ebenso glanzvolle Rolle.

Mit "Wie komme ich hier raus? Aus dem Leben eines Ausbrecherkönigs." schuf die Filmemacherin Fabienne Godet ein fesselndes, vielgelobtes Porträt des seit 2003 in Freiheit lebenden Ausbrecherkönigs Michel Vaujour, das um 0.50 Uhr zu sehen ist.

In seinem Dokumentarfilm "Workingman's Death" (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens gefördert), der u. a. 2005 für den Europäischen Filmpreis nominiert war, zeigt Michael Glawogger um 2.35 Uhr fünf Beispiele körperlicher Schwerstarbeit unter extremen Bedingungen an verschiedenen Orten der Erde.

Als Free-TV-Premiere im "art.film" zeigt der "Kulturmontag" am Montag, dem 9. Dezember, um 23.30 Uhr mit "Zerrissene Umarmungen" ein packend romantisches Melodram voller Twists und Wendungen mit Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz. Vom Schicksal einer leidenschaftlichen Affäre erzählt darin der spanische Ausnahmeregisseur Pedro Almodóvar, der bei der Europäischen Filmpreisverleihung für seinen Beitrag zum Weltkino geehrt wird und dessen neuestes Werk "Fliegende Liebende" außerdem nominiert ist.

