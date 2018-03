PR-Bild 2013 für Österreich geht an Lebenshilfe Wien

PR-Bild-Award 2013 - Österreich: Siegerbild thematisiert "Inklusion" - 3. Platz in Kategorie Tourismus und Freizeit

Wien (OTS) - Zum achten Mal wurden gestern, Montagabend, in Hamburg die "PR-Bilder des Jahres" prämiert. Rund 1.700 Einreichungen von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz lagen zum Voting vor. Der PR-Bild-Award ist eine gemeinsame Initiative der Verbreitungstöchter der führenden Nachrichtenagenturen im deutschsprachigen Raum, APA-OTS (Österreich), news aktuell Deutschland und news aktuell Schweiz. Gekürt werden dabei jeweils ein Landessieger für Österreich, Deutschland und die Schweiz sowie drei Preisträger in sechs unterschiedlichen Kategorien.

Zum besten österreichischen PR-Bild wurde ein Foto der Lebenshilfe Wien zum Thema "Inklusion" gewählt, das eine Umarmung in besonders berührender Form abbildet. Das Bild stammt aus der Linse von Markus Hippmann und beeindruckt vor allem deshalb, weil "es Nähe und Normalität vermittelt", so APA-PictureDesk-Geschäftsführer und Jurymitglied Klemens Ganner.

Die Siegerliste für Österreich ergänzt ein dritter Platz in der Kategorie Tourismus und Freizeit. Dieser wurde durch eine kreative Aufnahme von Michael Grössinger für Sportalpen Marketing GmbH, das den Salewa-Geschäftsführer Chris Mannel auf einem Gipfelkreuz zeigt, erreicht.

Mit dem Motiv "Der Feind in unserem Essen", das vor versteckten Inhaltsstoffen in Lebensmitteln warnt, konnte sich LOOX Sports aus Berlin für Deutschland durchsetzen. Das Schweizer Siegerbild ist eine Aufnahme von Marcel Giger für die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Es trägt den Titel: "Für viele Kinder geht die Rechnung nicht auf" und thematisiert die problematische Bildungssituation in Tansania (Ostafrika).

Die Gewinner werden aus einer Kombination von Jury-Selektion und öffentlicher Abstimmung ermittelt. Die aus 60 Bildern bestehende Jury-Shortlist wurde 2013 von mehr als 17.000 Journalisten, PR-Schaffenden und Marketing-Fachleuten in einer Online-Abstimmung bewertet. Aus Österreich wurden insgesamt 295 Bilder eingereicht.

Karin Thiller, Geschäftsführerin APA-OTS, sieht Bedeutung und Stellenwert der PR-Fotografie im Zunehmen. "Insbesondere durch die Vielzahl an neuen Medien und Kanälen sowie dem steigenden Bedarf an Bildberichterstattung ist die PR-Fotografie künftig sicher stärker gefordert. Der PR-Bild- Award ist eine ausgezeichnete Plattform, um außergewöhnlichen Bildern eine zusätzliche Öffentlichkeit zu verschaffen. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme dieses Jahr und gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich."

Die Siegerbilder stehen unter folgendem Link zum Download bereit:

http://www.pr-bild-award.de/downloads.htx

Die Preisträger:

Gesamtsieger Österreich

Titel: Umarmung

Lebenshilfe Wien, Verein für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

Foto: Markus Hippmann

Gesamtsieger Deutschland

Titel: Der Feind in unserem Essen

LOOX Sports GmbH

Foto: se7entyn9ne (Ildikó Kieburg-Diehl und Tarané Hoock)

Gesamtsieger Schweiz

Titel: Für viele Kinder geht die Rechnung nicht auf

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Foto: Marcel Giger

KATEGORIE PORTRÄT

Platz Eins

"Boukari Kaoulatou, 21 ans, Peuhl Festival, Péhunco, Benin, Albert Watson_2011"

Aid by Trade Foundation (D)

Foto: Albert Watson

Platz Zwei

"Bed of Ropes"

Mammut Sports Group (CH)

Foto: Stefan Schlumpf

Platz Drei

"CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES"

Constantin Film Verleih GmbH (D)

Foto: Henrik Dyb Zwart

KATEGORIE PRODUKT-FOTO

Platz Eins

"Der Feind in unserem Essen"

LOOX Sports GmbH (D)

Foto: se7entyn9ne (Ildikó Kieburg-Diehl und Tarané Hoock)

Platz Zwei

"Cotton Boll, Cotton Lake, CmiA Cotton Field, Qter Imam, Djougou, Benin, Albert Watson 2011"

Aid by Trade Foundation (D)

Foto: Albert Watson

Platz Drei

"Carl Elsener sen. (1922-2013) Herr über die Schweizer Taschenmesser" Victorinox (CH)

Foto: Lucia Degonda

KATEGORIE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Platz Eins

"Nadel der Kleopatra"

Mammut Sports Group (CH)

Foto: Robert Bösch

Platz Zwei

"Generationswechsel"

Berner Group (D)

Foto: Steffen Will Benjamin Jehle

Platz Drei

"Crash-Test-Dummys -> Wellness"

Daimler AG (D)

Foto: Markus Bolsinger

KATEGORIE EVENT UND MESSEN

Platz Eins

"Ebner hackt den Stuttgarter Fernsehturm um"

ANDREAS STIHL AG & Co. KG (D)

Foto: Sebastian Marko

Platz Zwei

"Ruhrtriennale 2012: Romeo Castellucci: FOLK"

Kultur Ruhr GmbH / Ruhrtriennale (D)

Foto: Wonge Bergmann

Platz Drei

"Bayer Airship in New York"

Bayer AG (D)

Foto: Tony Granata

KATEGORIE TOURISMUS UND FREIZEIT

Platz Eins

"Die Snowboarder Markus Keller und Arthur Longo in der Superpipe am Kitzsteinhorn"

Ring PR (D)

Foto: Vernon Deck

Platz Zwei

"Fahnenschwinger"

Schweiz Tourismus (D)

Foto: Stephan Schacher

Platz Drei

"Fotoshooting mit Salewa GF Chris Mannel"

Sportalpen Marketing GmbH (AT)

Foto: Michael Grössinger

KATEGORIE NGO-FOTO

Platz Eins

"Für viele Kinder geht die Rechnung nicht auf "

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH)

Foto: Marcel Giger

Platz Zwei

"Umarmung"

Lebenshilfe Wien Verein für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (AT)

Foto: Markus Hippmann

Platz Drei

"Zaatari - Ankunft bei Nacht"

UNO-Flüchtlingshilfe (D)

Foto: Brian Sokol

JURY "PR-Bild Award"

Matthias Ackeret, persönlich (CH)

Felicitas Ernst, pressesprecher (D)

Klemens Ganner, APA-PictureDesk (AT)

Uwe Gottmann, 20 Minuten (CH)

Peer Grimm, dpa Deutsche Presse-Agentur (D)

Ion Linardatos, Straub & Linardatos (D)

Harald Schneider, APA - Austria Presse Agentur (AT)

Frank Stadthoewer, news aktuell (D)

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin, Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at

http://www.apa.at



Petra Haller

Stv. Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at