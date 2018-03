"This is a project that can really change the world": Vorarlberger Unternehmen Kairos erhält Sonderpreis beim Creative Business Cup

Wien/Dänemark (OTS) - aws Kreativwirtschaft präsentierte sich heuer erstmals als nationaler Host des Creative Business Cup in Kopenhagen. Mit dem Projekt SunLight erhielt das Vorarlberger Unternehmen Kairos gleich beim ersten Antritt den Sonderpreis der Jury.

"Der Creative Business Cup zeigt deutlich, dass sich Innovation nicht ausschließlich über technologische Entwicklungen manifestiert sondern wissensbasierte und insbesondere kreativwirtschaftliche Innovationsleistungen eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) hat dies schon früh erkannt. Sie nimmt mit aws Kreativwirtschaft dem bundesweiten Förderungsprogramm - u.a. Zuschüssen für Innovationsvorhaben in der Kreativwirtschaft - auf europäischer Ebene eine Vorreiterrolle ein. Es freut uns besonders, dass hier das aws impulse XS geförderte Projekt auch internationale Anerkennung gefunden hat", erläutert aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Unternehmen aus 42 Ländern präsentierten ihre innovativen Businessmodelle beim dreitägigen Global Creative Business Cup in Kopenhagen. Aus allen Teilnehmern wurden insgesamt fünf ausgezeichnet, darunter auch die Österreicher Martin Strele und Bernhard Breuer mit ihrem Projekt SunLight.

Licht für alle durch SunLight

SunLight ist ein LED Bausatz zum selbstständigen Bau von Beleuchtungskörpern. Mit einem Kostenpunkt von unter 4 Euro ist es eine günstige Alternative zu Kerosinlampen - der gängigsten Form der Beleuchtung in weniger privilegierten Regionen. Dank SunLight kann somit einer großen Anzahl von Menschen kostengünstig der Zugang zu einer Lichtquelle ermöglicht werden.

"Uns hat besonders gefreut, dass die Jury die Idee von SunLight und das Potential als Lösung sehr hoch bewertet hat. Dass wir bei der Vermarktung mit Open Source einen etwas anderen Weg gehen wollen als im "üblichen" Business, untermauert den innovativen Aspekt der Geschäftsidee. Das Feedback der Jury bestätigt uns in unserem Weg und gibt einen großen Motivationsschub", zeigte sich Martin Strele erfreut.

"This is a project that can really change the world", so die Meinung der internationalen Jury. Darunter Persönlichkeiten wie Hari Koponen, dem Vater von Angry Birds oder Dash Balakrishnan, Gründer von Global Startup Youth.

Der Creative Business Cup als voller Erfolg

Der Creative Business Cup präsentierte sich als internationale Veranstaltung, die aufzeigen will, dass nachhaltige innovative Lösungen vermehrt aus der Kreativwirtschaft kommen. Die hochkarätig besetzte Jury, die professionelle Organisation und die verbindenden Themen sowie die vielseitigen Perspektiven verliehen der Veranstaltung eine hohe Qualität mit lebendiger Atmosphäre.

Den ersten Preis erhielt das kroatische Projekt "Teddy the Guardian", der zweite Preis ging an Deutschland mit dem Projekt "Kinematics". Österreich erhielt den Sonderpreis der Jury. Die weiteren Sonderpreise gingen an Bulgarien, Belgien und die Philippinen.

Kurzinformation zum Creative Business Cup

Der Creative Business Cup ist ein Wettbewerb für Selbständige in der Kreativwirtschaft. Ziel ist es, die unternehmerischen Fähigkeiten und die Zahl erfolgreicher Kreativunternehmen zu steigern. Der internationale Wettbewerb ist auf Initiative des dänischen Center for Kultur- og Oplevelsesokonomi CKO (Zentrum für Kultur und Erlebniswirtschaft) entstanden und findet im Rahmen der Global Entrepreneurship Week statt.

Am CBC 2013 beteiligen sich 42 Länder, die im Vorfeld des Wettbewerbs mit Hilfe eines Auswahlverfahrens jeweils einen nationalen Gewinner ermitteln. Für Österreich wurde das Unternehmen Kairos mit ihrem Projekt SunLight gewählt und für die Teilnahme am Gobal Creative Business Cup nominiert.

