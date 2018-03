SOL REPUBLIC und Motorola definieren das Musik Erlebnis neu mit neuem Wireless-Lautsprecher

Dank Heist Mode[TM] Wireless-Technologie können sich bis zu fünf Personen gleichzeitig verbinden und die Musik abwechselnd steuern

SOL REPUBLIC und das Google-Unternehmen Motorola, die eine Leidenschaft für Sound, Stil und Technologie verbindet, freuen sich, die Markteinführung des tragbaren Wireless-Lautsprechers DECK bekannt zu gegeben. DECK basiert auf der gegenseitigen Verpflichtung beider Unternehmen, das Musikerlebnis der Menschen zu verbessern, und ist der erste und einzige Wireless-Lautsprecher mit 360-Grad Full Sound, 90 Meter Wireless-Reichweite und Heist Mode[TM], eine Technologie, mit der sich bis zu fünf Freunde gleichzeitig mit dem Gerät verbinden und die Musik abwechselnd steuern können. Musik ist zum Teilen bestimmt, und DECK ist der erste mobile Lautsprecher, der das geteilte Musikerlebnis für alle Menschen verbessert.

"Eine Erweiterung unseres Angebots über Kopfhörer hinaus war seit der Gründung des Unternehmens Teil unserer Strategie", erklärt Scott Hix, Präsident und Mitbegründer von SOL REPUBLIC. "Wir sind von der Kraft der Musik überzeugt und wollten einen mobilen Lautsprecher entwickeln, der nicht nur tollen Sound bietet, sondern auch die Art und Weise verbessert, wie die Menschen Musik teilen. Und, wie bereits mit den Kopfhörern, differenziert sich unser Lautsprecher von den anderen Produkten in dieser Kategorie. Das revolutionäre Design von DECK, 360-Grad leistungsstarker Sound und Heist Mode definieren die Art und Weise neu, wie Musikliebhaber einen tragbaren Lautsprecher verwenden und Musik wieder zu einem sozialen Erlebnis machen."

Mit seinem einmaligen Stil und der Power von 360-Grad Full Sound, sorgt DECK für laute und klare Musik, unabhängig davon, wo man sich im Zimmer befindet. Ab sofort kann ein jeder der DJ sein und DECK kontrollieren, um seinen Lieblingssong zu teilen oder ihn mit einem anderen, tollen Sound zu genießen. Der Heist Mode wird durch Bluetooth und Near Field Communication (NFC) unterstützt und ermöglicht eine nahtlose Verbindung oder supereinfaches "Tap and Play". Um anzuzeigen, wer DECK gerade steuert, ändert sich die Farbe des hinterleuchteten Logos am Lautsprecher, während verschiedene Nutzer die Kontrolle über das Gerät übernehmen, um einen neuen Song wiederzugeben.

"Motorola und SOL REPUBLIC teilen eine Leidenschaft für Musik und die Mission, Produkte zu entwickeln, die das Sound-Erlebnis verbessern", erklärt Magnus Ahlqvist, Corporate Vizepräsident EMEA, Motorola Mobility. "DECK ist das erste Produkt, das aus unserer Partnerschaft entstanden ist. Es zeigt, wie viel wir gemeinsam erreichen können, Produkte zu entwickeln, die das Musikerlebnis der Zuhörer auf eine Art und Weise verändern werden, die wir nie für möglich gehalten hätten, und auf die wir nie wieder verzichten möchten."

DECK ist mit R2 Sound Engines ausgestattet, liefert Musik mit vollem Klang und erhält eine hervorragende Bass-Leistung aufrecht, verpackt in einem schlanken, tragbaren Design. Im Gegensatz zu anderen tragbaren Lautsprechern, die nur schwachen Lautsprecher-Sound bieten, sorgen die extragroßen R2 Sound Engines in Kombination mit der Bassreflex-Öffnung, einem Verstärker mit hoher Wattzahl und einem riesigen Lithium-Ionen-Akku für die Stromversorgung für satten Sound, den man von einem Lautsprecher im Hosentaschenformat nicht erwarten würde.

DECK verfügt über einen Outdoor-Modus, der mit einem einzigen Knopfdruck aktiviert werden kann, für weitreichenderen Sound, um auch draußen Musik hören zu können. Außerdem kann man sich von DECK entfernen und ihn dank Super Power Wireless-Reichweite aus bis zu 90 Metern Entfernung mit seinem Handheld-Gerät steuern.

Dank Stereo-Ein- und Ausgängen kann der DECK-Lautsprecher an das Heim- oder PKW-Audiosystem angeschlossen werden, und die Nutzer können den Heist Mode über ihre Verstärkersysteme nutzen. Sie können mehrere DECKs in Reihe schalten, um eine beispiellose "Wall of Sound" zu errichten. DECK bietet außerdem eine Lautsprechfunktion mit makellosem Sound, um keinen Anruf zu verpassen. DECK kann überall in seiner standardmäßigen akustisch durchlässigen Schutzhülle verwendet werden, um das Gerät während dem Musikhören zu schützen.

DECK wird bei führenden Einzelhändlern inklusive MediaMarkt, Saturn, Conrad und Amazon.de für EUR 199,99 verfügbar sein. DECK wird in unterschiedlichen Farben sowie Gunmetal, Lemon Lime, Electro Blue und Vivid Red erhältlich sein.

Weitere Informationen über SOL REPUBLIC und seine Partnerschaft mit Motorola sowie eine Übersicht über das komplette Produktangebot stehen zur Verfügung unter: www.solrepublic.com oder www.motorola.com

Über SOL REPUBLIC

SOL REPUBLIC ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das es sich zum Ziel gemacht hat, das Leben der Menschen durch Stil, Sound und Technologie zu verbessern. SOL REPUBLIC besteht aus Musikbegeisterten und entwickelt seine Produkte von Grund auf, um ihnen ein auf dem Markt einzigartiges Aussehen und einen einmaligen Sound zu verleihen und den Nutzern ein unvergleichliches Musikerlebnis zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.SOLREPUBLIC.com.

ÜBER MOTOROLA

Motorola Mobility, im Besitz von Google, stellt Smartphones, Tablets und Wireless-Zubehör her, die das Leben der Menschen vereinfachen, verknüpfen und bereichern.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.motorola.com/mobility.

