Welt-Aids-Tag: Kindernothilfe Österreich will HIV-Prävention bei Kindern und Jugendlichen weiter stärken

Kindernothilfe Österreich stellt neues Projekt in Südafrika vor - Fokus liegt auf ganzheitlicher Aids-Aufklärung in Schulen.

Wien/Durban (OTS) - Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember fordert die Kindernothilfe Österreich im weltweiten Kampf gegen Aids einen weiteren Ausbau von HIV-Präventionsprogrammen. Denn durch Aufklärung und Schulungen sowie eine verbesserte medizinische Versorgung schon in der Schwangerschaft und bei der Geburt konnte weltweit die Zahl der HIV-positiven Kinder unter 15 Jahren seit 2001 um 52 Prozent reduziert werden.

Dennoch: Durch Übertragung während Schwangerschaft und Geburt, aber auch durch Unachtsamkeit und Sorglosigkeit bei sexuellen Kontakten steigt jährlich die Zahl von HIV-positiven Kindern und Jugendlichen um eine Viertelmillion an, meldet UNAIDS.

Allein in Südafrika leben 410.000 Kinder unter 15 Jahren mit dem HI-Virus. In einem neuen Projekt in der Region KwaZulu Natal will die Kindernothilfe Österreich mithelfen, vor allem auch unter Kindern und Jugendlichen ein stärkeres Bewusstsein für das Thema HIV zu schaffen. Gemeinsam mit dem lokalen Partner iThemba Lethu setzt sich die Kindernothilfe hier für eine ganzheitliche Aufklärungsarbeit im Kampf gegen Aids ein.

Das Projekt: "Ithemba Lethu"

Im südafrikanischen Township Cato Manor, zehn Kilometer entfernt vom Zentrum Durbans, wohnen rund 93.000 Menschen. Fast 40 Prozent der Bewohner sind hier HIV-positiv - darunter viele Kinder und Jugendliche. Täglich kommen Babys HIV-positiv zur Welt, täglich bleiben Kinder durch den Tod beider Elternteile als Aidswaisen und völlig traumatisiert zurück. Als Jugendliche sind sie oft nicht fähig, feste Beziehungen einzugehen, wechseln häufig ihre Partner und haben so selbst ein hohes HIV-Übertragungsrisiko.

Hier setzt auch die Kindernothilfe gemeinsam mit der lokalen Hilfsorganisation iThemba Lethu, übersetzt "Ich habe eine Bestimmung", an: In sechs Schulen des Townships Cato Manor wird intensive Aids-Aufklärung betrieben - mehr als 500 Schüler zwischen 10 und 15 Jahren erhalten zwei Stunden wöchentlich speziellen "Life Skills" Unterricht. Hier geht es nicht allein um Aufklärung, sondern um die Ermutigung der Jugendlichen zu selbstverantwortlichem Leben.

Den Schülern der 5. bis 9. Klasse wird vermittelt, dass sie wertvoll sind und es trotz Aids eine Lebensperspektive für sie gibt. Ihr Selbstwertgefühl soll so gestärkt werden, dass sie selbst in der Lage sind, begründete und richtige Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Nachmittags haben die Kinder in offenen Treffen zusätzlich die Möglichkeit, sich mit ihren Problemen und Fragen zur Sexualität persönlich an die Projektmitarbeiter zu wenden. Fragen, die die Jugendlichen zu Hause nie ansprechen würden, können thematisiert werden.

Weitere Informationen zu dem Projekt unter www.kindernothilfe.at

