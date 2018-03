VAHLE DETO GmbH: Internationales Joint Venture startet in Kufstein

Nürnberg/Kufstein (TP/OTS) - Das in 52 Ländern international tätige Unternehmen Paul VAHLE GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im deutschen Kamen und die DETO Group, Kufstein, haben ein Joint Venture gegründet. Das neue Unternehmen ist operativ am Standort Kufstein beheimatet, trägt den Namen VAHLE DETO GmbH und hat den Betrieb im November 2013 aufgenommen.

Das Joint Venture wird am Dienstag, 26. November 2013, im Rahmen der Fachmesse "ipc drives" in Nürnberg erstmals offiziell präsentiert. Mit dem Zusammenschluss entsteht in Tirol ein Kompetenzzentrum für die Förder- und Steuerungstechnik von mobilen Transportsystemen, die insbesondere in der industriellen Produktionsfertigung der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Mittelfristig werden durch die Kooperation 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze in Tirol geschaffen, eine neue Betriebsstätte in Kufstein ist derzeit in Planung. Als Spezialist für Antriebs- und Steuerungssysteme im Bereich der Fördertechnik wird die VAHLE DETO GmbH künftig noch vermehrt ihr umfassendes Steuerungsknowhow auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie zum Einsatz bringen.

Die Vorteile der Zusammenarbeit liegen für VAHLE-Geschäftsführer Achim Dries undDETO-Geschäftsführer Alfred della Torre auf der Hand:

"Unsere Kunden erhalten ab sofort ein Komplettsystem zur Energieversorgung, Steuerung und Positionsbestimmung von mobilen Elektrofahrzeugen in schienengeführten Transportsystemen. Dabei werden die seit vielen Jahren bewährten Komponenten wie VAHLE-Stromschienen sowie Antriebs- und Steuerungssysteme von DETO kombiniert. Die sonst notwendige Abstimmung einzeln gekaufter Elemente aufeinander, die der Kunde bisher vornehmen musste, entfallen durch die Kooperation."

Das neue Unternehmen ist eigenständig handlungs- und entscheidungsfähig. Die Geschäftsführung übernimmt Alfred della Torre (DETO) am neuen Standort in Kufstein: "Wir ergänzen uns sehr gut, weil unsere Ansprechpartner bei den Kunden in der Regel dieselben sind. Außerdem können wir durch unsere Zusammenarbeit Impulse für innovative Steuerungslösungen sehr schnell in neue Produkte umsetzen."

Aktuell beschäftigt die VAHLE DETO GmbH 25 Spezialisten, innerhalb der kommenden fünf Jahre will das Unternehmen in Kufstein weiter expandieren. "Wir streben in diesem Zeitraum mit rund 50 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 10 Mio. Euro an", erklärt della Torre. Zudem sei derzeit eine neue Betriebstätte in Kufstein in Planung, in der die Bereiche Forschung, Entwicklung und Fertigung integriert werden.

Im operativen Geschäft werden die einzelnen Abteilungen der Partnerunternehmen eng zusammenarbeiten. So wird das Joint Venture gemeinsam mit VAHLE weltweit präsent sein. "VAHLE DETO kann von Anfang an das bestehende internationale VAHLE-Vertriebsnetz nutzen und so das angestrebte Wachstum umsetzen", so della Torre.

Die beiden Partnerunternehmen verbindet bereits ein langjähriger Kontakt. So wurde unter anderem das neue optische VAHLE-Positionierungssystem APOS Optik gemeinsam entwickelt. "Die gute Erfahrung mit der Zusammenarbeit und der ebenfalls hohe Qualitätsanspruch bei DETO machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns", begründet VAHLE-Geschäftsführer Dries die Entscheidung zur engeren Kooperation.

