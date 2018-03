VHS Penzing: Jürgen Czernohorszky zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins der VHS Penzing bestellt

Czernohorszky folgt auf Peter Schieder, der im Oktober 2013 verstorben ist

Wien (OTS) - Der Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Mag. Jürgen Czernohorszky wurde am 25. November 2013 zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins der VHS Penzing (14., Linzerstraße 146) bestellt. Er folgt auf Peter Schieder, der im Oktober 2013 verstorben ist. "Es ist eine große Ehre für mich, den Vorsitz des Fördervereins nach dem viel zu frühen Ableben von Peter Schieder zu übernehmen. Wie auch ihm, ist mir die Unterstützung der Arbeit der Volkshochschule im Bezirk ein großes persönliches Anliegen. Mit dem neuen Standort ab Mai 2014 eröffnen sich viele neue und spannende Möglichkeiten für die volksbildnerische Arbeit. Mir ist wichtig, die Volkshochschule in Penzing als soziales Zentrum für das Leben und die Bildung für alle Menschen im Bezirk zu fördern", so Jürgen Czernohorszky anlässlich seiner Bestellung.

Seit vielen Jahren für die VHS Penzing aktiv

Jürgen Czernohorszky ist seit vielen Jahren im Vorstand des Fördervereins der VHS Penzing tätig. Er wirkt im Hauptberuf als Bundesgeschäftsführer der Kinderfreunde Österreich und ist seit 2001 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. "Ich freue mich sehr, dass der Förderverein der VHS Penzing mit Jürgen Czernohorszky einen so engagierten neuen Vorsitzenden bestellt hat. Die Arbeit der Fördervereine als zentrale Netzwerkpartner der VHS Wien in den Bezirken ist uns sehr wichtig", so VHS Wien Geschäftsführer Mario Rieder. Czernohorszky werde zahlreiche Impulse für die Bildungsarbeit der VHS Penzing setzen. "Das Ableben von Peter Schieder ist für uns immer noch ein großer persönlicher Verlust. Jürgen Czernohorszky wird mit seiner Energie und Ideenvielfalt unsere Arbeit in Penzing bereichern und unterstützen. Wir sind sehr froh, ihn als neuen Fördervereins-Vorsitzenden zu haben", betont der Direktor der VHS Penzing, Sebastian Bohrn Mena.

