Neues Fachinformationsportal "yumda.de" für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Tagesaktuelle Nachrichten aus allen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, strukturiert auffindbar nach individuellen Suchkriterien - für die Lebensmittelindustrie gibt es seit dem 1. Oktober 2013 ein neues Informationsportal im Internet, das sich durch echten Servicecharakter auszeichnet: Das Branchenportal "yumda - food & drink business info" bündelt unter www.yumda.de Nachrichten, Produkt- und Unternehmensinformationen, Marktstudien, Kataloge, Software, Veranstaltungen und Stellenangebote - in einer zweiten Ausbaustufe werden diese um Stellengesuche ergänzt - aus allen Segmenten der Lebensmittel- und Getränkebranche. Journalisten, Entscheider aus Industrie, Handel und dem verarbeitenden Gewerbe sowie Branchen-Interessierte erhalten auf der digitalen Plattform einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen. "Das Hauptaugenmerk legen wir auf das rasche und gezielte Finden von aktuellen Branchen- und Produktinformationen. Unseren Usern ermöglichen wir auf diese Weise, sich einen Informationsvorsprung zu sichern. Mit dieser Strategie wollen wir neue Standards im Web setzen", erläutert Norman Lizurek, geschäftsführender Gesellschafter der yumda GmbH.

Breit gefächerte Kategorien, schnelle Findbarkeit

Das Informationsangebot erstreckt sich von Meldungen aus Forschung und Wirtschaft im News-Bereich bis hin zu Neuigkeiten zu Messen, Konferenzen und Seminaren. Die Nachrichten lassen sich nach den Kategorien Produktion, Verpacken, Zutaten, Automatisierung, Hygiene, Analytik und entsprechend tiefergehender Verschlagwortung oder nach Ressorts wie Beruf, Finanzen, Märkte, Personalia und Politik nutzerfreundlich selektieren und sind auf diese Weise schnell auffindbar. Mittels der RSS-Feeds zu individuell gewählten Themenschwerpunkten erhält der Nutzer Informationen in einer von ihm selbst bestimmten Frequenz. Der yumda.de-Newsletter lässt sich ebenfalls personalisieren, sodass der Interessent nur über jene Themen informiert wird, die auch wirklich relevant für ihn sind.

Attraktiver Werbeplatz für Produkte und Lösungen

yumda.de bietet Unternehmen zudem die Möglichkeit ihre Produkte neben der Nutzung klassischer Werbeformen wie Banner- und Newsletterwerbung in Form einer Produktpräsentation zu kommunizieren. Potenzielle Kunden werden so umfassend über das Produkt aufgeklärt und erhalten über zusätzliche Features wie Produktfotos, Videos und die Funktion des PDF-Downloads von Broschüren ansprechende Zusatzinformationen. Auch das Unternehmen selbst, ebenso wie Dienstleistungen, Softwarelösungen oder Veranstaltungen lassen sich mittels einer Präsentation anschaulich bewerben. Über Lead-Kampagnen können sich Firmen oder Institutionen den Nutzern des Portals als Experten vorstellen. White Papers vermitteln gezielt Kompetenz und helfen, Leads zu generieren. Diese Marketinginstrumente stehen zwölf Monate zum Download auf yumda.de bereit. Der Autor erhält über eine Zugriffs-/Klickstatistik genaue Informationen darüber, wer sich für seinen Beitrag interessiert hat.

Anders als gewohnt

"Wir wollen frischer und emotionaler sein, als man das von der Lebensmittelindustrie erwartet und eine Lücke im Online-Informationsangebot schließen", betont Norman Lizurek. Der erfahrene Werbeleiter ist der Ideengeber des neuen Informationsportals und hat die yumda GmbH mit Sitz in Nürnberg zusammen mit zwei weiteren Gesellschaftern gegründet. Die beiden derzeitigen geschäftsführenden Gesellschafter Norman Lizurek und Nina Jüttner werden ab 2014 durch einen weiteren Geschäftsführer verstärkt.

Konzeptionell orientiert sich yumda.de an den naturwissenschaftlichen B2B-Fachportalen der CHEMIE.DE Information Service GmbH mit Sitz in Berlin. CHEMIE.DE setzte das gesamte yumda.de-Portal technologisch um, stellt anwenderorientierte und ausgefeilte, firmeneigene Tools zur Verfügung und sichert den technischen Betrieb von yumda.de. yumda.de profitiert so von Beginn an von der über fünfzehnjährigen Expertise des in Europa führenden Online-Informationsanbieters für die Branchen Chemie, Life Sciences und Pharma. CHEMIE.DE baut dabei auf langjährige Erfahrungen mit weltweit über 5 Millionen Nutzern in 200 Ländern. Die insgesamt fünf naturwissenschaftlichen Fachportale in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch bieten fokussierte und zielgruppengerechte Informationen über das aktuelle Branchengeschehen. Als Investor und Inkubator unterstützt die K - New Media GmbH & Co. KG das junge und innovative Online-Businessmodell yumda.de.

