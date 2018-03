Terminaviso: Start der EU-Informationsoffensive "EUROPA - was ist jetzt?"

Eine Informationsoffensive der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik in Kooperation mit den österreichischen Sozialpartnern im Hinblick auf die Europawahl 2014

Wien (OTS) -



Terminaviso: Start der EU-Informationsoffensive "EUROPA - was ist

jetzt?"



Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich ein zum Start der

Jugend-Dialogkampagne zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014

"EUROPA was ist jetzt?"



Ablauf:



Begrüßung und Moderation durch Georg Pfeifer, Informationsbüro des

Europäischen Parlaments



Statements der vier Sozialpartner:

Rudi Kaske, Präsident der Bundesarbeitskammer

Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

Sabine Oberhauser, Vizepräsidentin des Österreichischen

Gewerkschaftsbundes

Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich



Präsentation der Projekte durch Paul Schmidt, Österreichische

Gesellschaft für Europapolitik



Wir bitten um Anmeldung an: europa @ oegfe.at



Datum: 2.12.2013, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Paul Schmidt

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Tel.: (+43-1)533 49 99

E-Mail: paul.schmidt @ oegfe.at

www.oegfe.at