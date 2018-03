FP-Dobrilovic: Das Verstecken christlicher Symbole und Bräuche in Wien muss ein Ende haben!

Bürger starten Petition für den Nikolaus in Kindergärten und Adventkränze in Klassenzimmern

Wien (OTS/fpd) - Sie zaubern ein süßes Lächeln in jedes Kindergesicht. Aber nein, aus ideologischen Gründen haben die Sozialisten den Nikolaus aus dem Wiener Kindergarten verbannt. Nun soll auch der Adventkranz mit dem üblichen gemeinschaftlichen Singen und Feiern aus dem Klassenzimmer verschwinden. Die vorgeschobene Begründung: Brandgefahr! "Das ist doch lächerlich", erklärt Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform (CFP), "in Wahrheit handelt es sich um einen konsequent vorangetriebenen Feldzug gegen unsere christlichen Symbole, unsere Traditionen und letztlich auch unserer Werte." Deshalb zeigt sich der FPÖ-Politiker besonders erfreut darüber, dass engagierte Bürger aus eigenem Antrieb eine Petition gestartet haben, um auch im roten Wien Nikolaus und Adventkranz für ihre Kinder zu retten. Dobrilovic: "Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass viele Wienerinnen und Wiener dieses so wichtige Anliegen unterstützen." (Schluss)

