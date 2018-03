Die Hartlauer Schneewette ist wieder da!

Wien (OTS) - Wenn es am Heiligen Abend um 12 Uhr vor dem Rathaus der jeweiligen Landeshauptstadt schneit, erhalten die Hartlauer Kunden die Hälfte des Kaufpreises in bar retour. Zum insgesamt vierten Mal begeistert Hartlauer mit der Schneewette ganz Österreich!

Wer vom 27. November bis einschließlich 14. Dezember 2013 seine Weihnachtsgeschenke - bereits ab einem Einkaufswert von 35 Euro - in einem Hartlauer Geschäft oder online auf www.hartlauer.at kauft, hat auch heuer wieder die Chance, den halben Kaufpreis in bar retour zu erhalten. Bei den bisherigen Schneewetten konnten sich vor allem die westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg über Schnee am 24. Dezember freuen. "Heuer sehen laut Medienberichten die Prognosen gut aus, dass es österreichweit weiße Weihnachten gibt. Ich würde mich freuen, wenn es so ist, denn dann profitieren viele meiner Kundinnen und Kunden von der Schneewette - und das ist ja der Sinn dahinter", so Robert F. Hartlauer. Hinter der Wette steht eine Versicherung, die Hartlauer abgeschlossen hat, um im Fall von Schnee abgesichert zu sein.

Die schönsten Geschenke ...

... sowie die beste Beratung erwartet die Kunden in allen Hartlauer Geschäften - und natürlich Smartphones in allen Preis- und Leistungsklassen, die neuesten Tablets von Apple bis zum wasserdichten Xperia von Sony, Kameras als echte Ergänzung zum Smartphone und Fotobücher, Fotokalender und Wanddekorationen! Für Optik, Hörgeräte und alle anderen Bereiche gibt es die beliebte Hartlauer Gutschein-Card, die von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt. Eine große Auswahl an attraktiven Weihnachtsaktionen sorgt überdies dafür, dass der Geschenkekauf zum freudigen Ereignis wird. Ein Besuch zahlt sich also auf jeden Fall aus und nebenbei ist man stets gut beraten, egal ob Foto, Handy, Optik oder Hörgeräte.

Hartlauer ist mit 161 Geschäften (Hauptsitz in Steyr) in den Bereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte als erfolgreiches Familienunternehmen etabliert. Seit 1971 behauptet der Löwe seinen Platz am Markt - seit dem Jahr 2000 mit Robert F. Hartlauer an der Spitze. Mit den Geschäftskonzepten von Handy pur und Optik pur ist der Löwe einmal mehr am Puls der Zeit und im Bereich Hörgeräte erhielt Hartlauer 2009 als einziger im unabhängigen Konsumententest die Note "Sehr gut". Auch aktiver Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind dem Unternehmen ein Anliegen - ein Beispiel sind die Windräder in Vösendorf, mit denen alle Hartlauer Geschäfte in Wien mit Strom versorgt werden.

