UNESCO feiert Taras Schewtschenkos 200. Geburtstag

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) läuft die Welt dazu ein, den 200. Geburtstag von Taras Schewtschenko, einem bedeutenden ukrainischen Dichter und Künstler, zu feiern. Fast 200 Länder haben den 9. März 2014 nach der 37.Generalversammlung der UNESCO in Paris am 20. November 2013 in ihren Kalendern festgehalten.

Taras Schewtschenko ist einer der renommiertesten Dichter und Künstler der Ukraine. In den 47 Jahren seines bewegten Lebens schuf Schewtschenko zahlreiche Gedichte und Kunstwerke, die auch heute noch weltweit hohes Ansehen geniessen. Sein bekanntestes Werk Sapowit (Vermächtnis) wurde in 100 Sprachen übersetzt. Zum Vergleich: Carlo Collodis Pinocchio wurde in 105 Sprachen übersetzt, Joanne Rowlings neuerer Bestseller Harry Potter wurde in 67 Sprachen übersetzt.

Das gesamte Jahr 2014 wird dem bekanntesten Dichter der ukrainischen Geschichte, Taras Schewtschenko gewidmet werden. Das Jahr 2014 wird zum "Schewtschenko-Jahr" erklärt, und die Ukraine hat zu diesem Anlass ein Organisationskomitee für die folgenden Veranstaltungen gegründet: die Veröffentlichung von Kobzar, der bekanntesten Gedichtsammlung von Schewtschenko in sieben Sprachen, die Veröffentlichung einer Schewtschenko-Kunstsammlung, die internationale Konferenz, die Organisation des Schewtschenko-Folk-und Chorfestivals in Kaniw in der Region Tscherkassy sowie Literaturkongresse, Lesungen und Konzerte zu Ehren des ukrainischen Genies, die das ganze Jahr über stattfinden werden.

Der Dichter, Maler und Humanist Taras Schewtschenko (1814-1861) ist nach wie vor eine der grössten Persönlichkeiten der ukrainischen Kunst. Schewtschenko hatte grossen Einfluss auf die moderne ukrainische Sprache und ist der Autor einiger international anerkannter Meisterwerke: Haidamaky, Hamaliia, Nazar Stodolia, Sapowit, usw. Er spielte eine wichtige Rolle für die Entwicklung der ukrainischen Sprache und leistete einen Beitrag zur Herausbildung der ukrainischen nationalen Identität.

Auf dem internationalen UNESCO-Kalender stehen auch Feiern für drei andere wichtige Jubiläen der ukrainischen Geschichte: Der 150.Geburtstag des bekannten Schriftstellers Mykhailo Kotsiubynskyi, der 150. Geburtstag des Dichters Pavlo Hrabovskyi, und der 200.Geburtstag von Mykola Verbytskyi, ein weiterer renommierter Schriftsteller. Das ukrainische Ausserministerium reichte den Vorschlag zu den Feierlichkeiten anlässlich der 37. Generalversammlung in Paris (Frankreich) beim UNESCO-Rat ein.

