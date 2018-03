AK bekämpft existenzgefährdende Praktiken bei Mauteinhebung: Für 38-Euro-Fehlbuchung stehen 5000 Euro Strafe im Raum

Linz (OTS) - Bereits mehrmals hatten sich in den letzten Jahren Berufskraftfahrer an die Arbeiterkammer gewandt: Weil bei Mautstellen aufgrund technischer Probleme die Maut nicht automatisch abgebucht worden war, mussten sie hohe Strafen zahlen. Die Betroffenen hatten den Fehler gar nicht bemerkt. Wegen eines besonders krassen Falls geht die Arbeiterkammer Oberösterreich jetzt per Verfassungsbeschwere gegen die Mautordnung vor.

Im Falle des oberösterreichischen LKW-Lenkers wurde nach einem Austausch der Windschutzscheibe die GO-Box (das ist ein elektronisches Gerät, das zur Entrichtung der fahrleistungsabhängigen Lkw-Maut benötigt wird) nicht ganz exakt montiert. Aufgrund einer minimalen Überlappung mit dem Scheibenwischer kam es dadurch zu vereinzelten Fehlbuchungen, die dann in Anzeigen wegen Mautprellerei mündeten. Die Folge: Der Betroffene soll jetzt alleine für 15 Fehlbuchungen im Wirkungsbereich der Bezirkshauptmann Amstetten fast 2500 Euro Strafe bezahlen. Wenn er für weitere 20 Fehlbuchungen in Oberösterreich auch noch verurteilt wird, macht die Strafe fast 5000 Euro aus.

Die Arbeiterkammer kritisiert an diesem und vergleichbaren Fällen besonders das krasse Missverhältnis zwischen Schaden und Strafe: 35 Fehlbuchungen stehen 1353 ordnungsgemäße Buchungen gegenüber. Die infolge der Fehlbuchungen nicht entrichtete Maut betrug lächerliche 38 Euro, die ordnungsgemäß entrichtete Maut hingegen 1216 Euro. Die Fehlbuchungen zogen sich über fast ein halbes Jahr, und weder der Lenker noch der Zulassungsinhaber wurden darüber informiert. Erst bei einer Anhaltung durch Mitarbeiter der ASFINAG im Oktober 2011, bei der der Lenker zur sofortigen Zahlung einer Ersatzmaut in Höhe von 7700 Euro aufgefordert wurde, erfuhren er und sein Dienstgeber von dem Problem.

Auch die Arbeiterkammer Wien hat eine entsprechende Beschwerde gegen die derzeitige Praxis der Mauteinhebung durch die ASFINAG eingelegt, um eine Änderung der Mautordnung zu erreichen.

Für AK-Präsident Dr. Johann Präsident Kalliauer ist klar: "Es darf nicht sein, dass Arbeitnehmern derart krasse und existenzgefährdende Strafen aufgebrummt werden für Dinge, für die sie im Grunde nichts können."

