Simmering: Kindergärten aus den 30er-Jahren in neuem Glanz

Bezirk investierte 2,1 Mio Euro

Wien (OTS) - Zwei in den dreißiger Jahren erbaute Kindergärten in der Hasenleitengasse 9 in Wien Simmering wurden in den letzten Jahren nach den neuesten bautechnischen und pädagogischen Standards saniert und erstrahlen seit kurzem in neuem Glanz.

In vier Bauetappen konnte das über 70 Jahre alte Haus saniert werden und bietet nun Platz für 278 Kinder. Die beiden Kindergärten beherbergen nun zwei Kleinkindergruppen (Krippen), drei Kindergartengruppe, drei Integrationskindergartengruppen, eine Hort-und drei Integrationshortgruppen, eine Familiengruppe für Kinder von 0 bis 6 Jahren und eine heilpädagogische Kindergartengruppe. Im Zuge der umfangreichen Arbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude, wurden beispielsweise alle Gruppenräume, Sanitär- und Küchenbereiche sowie die Fassade saniert.

Insgesamt wurden vom Bezirk 2,1 Mio Euro in die Renovierung investiert. Bezirksvorsteherin Renate Angerer und Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch nahmen dies zum Anlass, um sich bei der Eröffnung die Räumlichkeiten genau anzusehen. "Der Kindergarten ist ein kleines Juwel im historischen Hasenleitengebiet und es ist eine Freude zu sehen, wie sich diese Einrichtung im Wandel der Zeit entwickelt hat. Bildung beginnt bereits im Kindergarten - diesem Anspruch werden die Stadt Wien und Simmering gerecht", betont Bezirksvorsteherin Renate Angerer.

"Der Standort hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch ältere Gebäude so adaptieren kann, dass sie modernen pädagogischen Standards entsprechen", betont Stadtrat Christian Oxonitsch. "Die Hasenleitengasse ist und bleibt ein wichtiger Kindergartenstandort im Bezirk!"

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

