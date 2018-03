Henkel eröffnet neues Klebstoff-Trainingscenter

Über 100 Schulungen mit 1.300 Teilnehmern

Wien (OTS) - Henkel Adhesive Technologies hat in Wien ein neues Trainingszentrum in Betrieb genommen. Geboten werden hier Schulungen für interessierte Anwender, vom Baumarkt-Mitarbeiter bis hin zum Profi-Handwerker. Dabei geht es um die richtige Verwendung und Verarbeitung von Tapetenkleister (Metylan), Montageklebstoffen (Pattex), Fassadenbaumittel (Ceresit) und vor allem von Fliesenchemie (Cimsec).

Mag. Diethardt Lang (Managing Director Adhesive Technologies Österreich): "Wir schulen jährlich in Österreich im Rahmen von weit über 100 Schulungen etwa 1.300 Personen." Das neue, 220m2 große und um 100.000 Euro auf den letzten technischen Stand gebrachte Trainingszentrum am Standort Wien-Landstraße ging jetzt in Betrieb. Weitere Schulungen finden laufend im oberösterreichischen Henkel-Werk Cimsec in Ebensee - hier werden Fliesenkleber, Fugenmassen und Fugenbuntprodukte hergestellt - sowie in Baumärkten statt. Diethardt Lang: "Wir schreiben Aus- und Weiterbildung sehr groß. Henkel feiert heuer zum Beispiel mit seinem Lehrlingswettbewerb um die Goldene Cimsec-Kammkelle sein 25-jähriges Bestandsjubiläum." Hafner- und Fliesenlegerlehrlinge aus ganz Österreich können dabei ihr fachliches Können unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Seit Bestehen haben 7.650 Lehrlinge an diesem Wettbewerb teilgenommen. 600 Landessieger wurden dabei auf Bundesländerebene gekürt. Über 1.000 Fachvorträge begleiteten das handwerklich-kreative Schaffen des Fliesenleger- und Hafner-Berufsnachwuchses.

Diethardt Lang: "Das neue Trainingszentrum in Wien soll nun mithelfen, dass wir unser Ohr noch näher am Kunden haben und ihm in Folge diejenigen Innovationen und Services bieten, die den Absender 'Qualität von Henkel' glaubwürdig kommunizieren helfen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden mit mehr Wissen auch mehr erreichen können. Das Henkel-Trainingszentrum soll der Ort sein, wo dieses Zusatzwissen praktisch und mit Freude erlernt wird. "

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://news.henkel.at.

