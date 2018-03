Transporteure: Geplante Mauttariferhöhungen führen zu höheren Kosten bei Auftraggebern und Konsumenten

WKÖ-Moder: "Transportpreis muss und wird sich deutlich nach oben orientieren!"

Wien (OTS/PWK828) - "Die mit 1.1.2014 geplante Erhöhung der Mauttarife in Österreich um rund 8 bis 9 Prozent pro Mautkategorie wird sich in aller Deutlichkeit bei den Transportpreisen niederschlagen", prognostiziert Albert Moder, Obmann-Stellvertreter im Fachverband Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

"Offiziell verkauft man die Mauttariferhöhung unter dem Gesichtspunkt der Ökologisierung. Doch die Prognosen, die den geplanten Erhöhungen zugrunde gelegt werden, sind schlichtweg falsch. Das konnten wir auch im Zuge der Begutachtung der Verordnung klar belegen. Die Pläne zur Erhöhung kommen vor dem Hintergrund, dass die Politik mit der Budgetloch-Debatte eine Einnahmendiskussion losgetreten hat. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass die höheren Mauttarife die Staatskassen auffüllen sollen", so Moder.

Mit der Mauttariferhöhung nehme die österreichische Politik ganz bewusst Verteuerungen von Transportdienstleistungen und zusätzliche Belastungen sowohl für die Wirtschaft als auch die Konsumenten in Kauf. "Zu spüren bekommt das die gesamte Wirtschaft, Auftraggeber wie Letztverbraucher, denn die Transportpreise müssen und werden sich dadurch deutlich nach oben orientieren. Eine solche Belastung ist strikt abzulehnen. Der Fachverband Güterbeförderung fordert daher mit Nachdruck einen Mauterhöhungsstopp". (PM)

