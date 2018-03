Klassik am Dom: Der Linzer Domplatz als Plattform für internationale Stars

Erwin Schrott: Operngala am Samstag, 12. Juli 2014, 20:30 Uhr und Bobby McFerrin: SpiritYouAll am Donnerstag, 17. Juli 2014, 20:30 Uhr

Linz (OTS) - Seit im Sommer 2011 Elina Garanca beim ersten KLASSIK AM DOM Konzert für grenzenlosen Jubel sorgte, hat sich das Festival als Fixstern am österreichischen Festspielhimmel etabliert. Tausende Besucher erlebten seither zahlreiche stimmungsvolle Konzerte vor der unvergleichlichen Kulisse des Linzer Mariendoms mit Opernstars wie José Carreras, Jonas Kaufmann und Piotr Beczala.

Auch in seiner vierten Saison wartet KLASSIK AM DOM mit Konzerthöhepunkten auf, die sich sehen und hören lassen können:

Den Anfang macht einer der gefragtesten Opernsänger unserer Zeit:

Erwin Schrott, berühmt geworden nicht zuletzt durch das Konzert auf der Berliner Waldbühne an der Seite von Anna Netrebko und Jonas Kaufmann und zuhause auf den großen Bühnen der Welt. Als Interpret von Mozartrollen ist er ebenso gefragt wie als kongenialer Darsteller von sowohl Gounods als auch Boitos Mephisto. Am 12. Juli 2014 wird der uruguayische Bassbariton im Rahmen einer Operngala seine wohltimbrierte Stimme erklingen lassen und Highlights seiner weitreichenden Karriere präsentieren.

Ihm folgt ein außergewöhnlicher Stimmakrobat und musikalischer Stimmungszauberer: Bobby McFerrin kommt nach 12 Jahren Abwesenheit endlich wieder nach Linz! Im Gepäck hat er ein Programm, das ihm sehr am Herzen liegt: Mit "SpiritYouAll" wandelt er auf den Spuren seiner Vergangenheit, hat doch schon seit Vater, Robert McFerrin 1957 ein Album mit Negro Spirituals herausgebracht.

Originale wie "He's got the whole world in His hands" oder "Joshua fought the battle of Jericho" werden am 17. Juli 2014 am Linzer Domplatz erklingen und die Herzen der Zuhörer berühren.

KLASSIK AM DOM steht auch in diesem Jahr für einzigartige, künstlerisch hochwertige Konzerte am Linzer Domplatz die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

KLASSIK AM DOM ist eine Produktion von Universal Music Arts & Entertainment, Blue Moon Entertainment GesmbH und KirchenZeitung Diözese Linz.

Weitere Informationen über Klassik am Dom: www.klassikamdom.at

Tickets auf www.klassikamdom.at, www.oeticket.com, www.wien-ticket.at, www.ticketmaster.at, in allen oeticket Centers, Wien-Ticket Centers, im Linzer Domcenter und in allen bekannten Linzer Kartenbüros.

Rückfragen & Kontakt:

ComCat PR und Marketing, Anna Katzdobler

anna @ comcat.cc, Tel.: +43 676 6307719