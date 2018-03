Halten Sie Ihre Kinder und Haustiere mit TRAX im Auge - dem neuen, intelligenten GPS-Tracker

Stockholm (ots/PRNewswire) - Überwachung drinnen und im Freien in über 30 Ländern

Wonder Technology Solutions (WTS), ein technologisches Startup-Unternehmen aus Schweden, stellt Trax vor, ein GPS-Tracker für Kinder und Haustiere. Ein intelligentes, neues Gerät mit dazugehöriger App, das es den Benutzern erlaubt, ihre Kinder und Haustiere immer und von überall aus zu lokalisieren. Trax verbindet fortschrittliches GPS mit Sensor-Fusion-Technologie, wodurch Navigationsmöglichkeiten in Innenräumen und ein noch viel präziseres Real-Time-Tracking im Freien ermöglicht werden.

Trax wurde für Smartphones, Tablets und Computer entwickelt und erlaubt es Eltern und Haustierbesitzern ihre Schützlinge überall im Auge zu behalten, ob auf dem Spielplatz, im Einkaufszentrum, in der Schule, im Freizeitparks, oder beim Wandern. Trax verfügt über ein robustes, wasserfestes Silikongehäuse, das bruchsicher ist und Wasser, Schmutz, Schnee und anderen Umwelteinflüssen standhalten kann. Seine intelligente Technologie kann sogar Benachrichtigungen senden, wenn ein Kind oder Haustier einen festgelegten Bereich verlässt, die Batterie zuneige geht, das Gerät fallengelassen wird, oder eine voreingestellte Geschwindigkeit überschritten wird.

"Wir haben den Trax GPS-Tracker entwickelt, weil Eltern und Haustierbesitzer ein einfacher zu handhabendes und kleineres Gerät brauchen, mit dem sie ihre Schützlinge im Auge behalten können. Durch die Entwicklung der Navigation im Innenbereich ist Trax besonders einzigartig und zweckdienlich", so Fredrik Danelius, Mitbegründer und CEO von WTS.

Die App

Der Trax GPS-Tracker kann mithilfe einer kostenlosen App lokalisiert werden, die über Real-Time-Tracking, Safe Zones und Augmented Reality verfügt. Die App erlaubt auch die unbegrenzte und zeitgeschaltete Einrichtung von Safe Zones. So kann beispielsweise eine Safe Zone eingerichtet werden während ein Kind in der Schule ist und eine andere Zone wenn es im Park ist. Die App bietet auch anderen Personen zu bestimmten Zeiten Zugang zum Trax GPS-Tracker, beispielsweise während ein Hund mit einem Hundesitter Gassi geht oder ein Kindermädchen auf ein Kind aufpasst.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

WTS hat sich mit Telenor Connexion zusammengetan, um den Trax GPS-Tracker in 2013 in über 30 Ländern anbieten zu können, u.a. in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, den Benelux-Ländern und Skandinavien. In 2014 wird Trax in weiteren Ländern eingeführt. Trax kostet 199 EUR, einschliesslich zwei Jahre Datenverkehr und kostenlosem Roaming in über 30 Ländern. In einigen europäischen Ländern können sich Onlinekunden auch für ein Abonnement entscheiden, das im Rahmen eines zweijährigen Vertrages monatlich 6,49 EUR kostet, und bei dem keine einmaligen Einrichtungskosten anfallen.

Der Trax-GPS-Tracker ist ab Dezember lieferbar, und die Trax-App wird im App Store und bei Google Play erhältlich sein. Apps für das Windows Phone und Tablets werden derzeit entwickelt.

Über WTS

WTS - Wonder Technology Solutions, ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Stockholm, das 2012 gegründet wurde. WTS möchte das Leben der Menschen durch Produkte und Dienstleistungen verbessern, die zuverlässig sind, Spass machen und die intuitiv und intelligent sind. WTS möchte standortgebundene Dienste durch intelligente Technologie und innovatives Design revolutionieren. Sein erstes Produkt, Trax:

GPS-Tracker für Kinder und Haustiere, wird in 2013 weltweit eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.TraxFamily.com [http://traxfamily.com/?utm_source=Pressrelease&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=Europa_release1%20L%25C3%25A4nk%20i%20%25C3%25B6vriga%20medier%20%25091.%2509trax4you.com/?utm_source=Pressrelease&utm_medium=ovriga&utm_campaign=Europa_release1] .

