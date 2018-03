Hoteliers weltweit stellen sich auf russischen Reise-Boom ein

London (ots/PRNewswire) - Weltweite Studie von Hotels.com unterstreicht Russlands Status als

fünftgrössten Reisemarkt

Die steigende Kaufkraft der wachsenden Mittelschicht Russlands sorgt für einen Reise-Boom wie nie zuvor. Mit Ausgaben für Auslandsreisen in Höhe von umgerechnet 43 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg an Auslandsreisenden um 32 Prozent landet Russland auf Platz fünf der grössten Outbound-Reisemärkte weltweit im vergangenen Jahr.[1] Zudem war Russland der Markt, der 2012 weltweit am zweitschnellsten wuchs.

Die heute veröffentlichte Studie "Russian International Travel Monitor" (RITM) des weltweit meistbesuchten Hotelbuchungsportals Hotels.com liefert bezüglich dieses rasanten Wachstums Einblicke auf die Reaktion der Hoteliers weltweit.

Hotellerie profitiert von wachsender Mittelschicht und steigender Kaufkraft

Bis zum Jahr 2020 sollen 86 Prozent und damit 104 Millionen Russen der Mittelschicht angehören und über eine Kaufkraft von 1,3 Billionen US-Dollar verfügen.[2] 43 Prozent der durch Hotels.com befragten Hoteliers gaben an, dass die Bewohner der Russischen Föderation bereits jetzt viel Geld auf Reisen ausgeben. Über die Hälfte (53 Prozent) von ihnen nahm im vergangenen Jahr darüber hinaus einen Anstieg an Buchungen russischer Gäste um zehn Prozent und mehr wahr.

Deutschland: mehr Übernachtungen, geringere Hotelausgaben

Auch in Deutschland stiegen die Übernachtungen russischer Gäste rasant an: Waren es 2009 noch 1,2 Millionen, konnten 2012 bereits 2,3 Millionen Übernachtungen registriert werden.[3] Dieser Anstieg verspricht auch für Deutschlands Hotellerie profitabel zu sein -selbst wenn russische Reisende mit durchschnittlich 103 Euro im ersten Halbjahr 2013 vier Prozent weniger für ein Hotelzimmer ausgaben als noch im Vorjahr.

Weltweit stellt man sich auf russische Reisende ein

Doch nicht nur deutsche Hoteliers ziehen hieraus einen Vorteil: 92 Prozent der Befragten weltweit erwarten in den nächsten drei Jahren einen Anstieg an russischen Besuchern und stellen sich bereits jetzt bestmöglich auf die spendablen Reisenden ein. Während russisch sprechendes Personal bei zwölf Prozent, übersetzte Willkommensbroschüren und Reiseführer bei jeweils 15 Prozent sowie russische Köstlichkeiten bei elf Prozent der befragten Häuser als Extra in Planung sind, verfügen andere Hotels bereits schon jetzt über viele dieser Spezialangebote. Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Hoteliers bietet ihren Gästen bereits russische TV-Kanäle, ein Fünftel (23 Prozent) verfügt schon über russisch sprechendes Personal und in 20 Prozent der Hotels liegen übersetzte Willkommensbroschüren aus.

