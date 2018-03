Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Verein PFOTENHILFE startet österreichweite Informationskampagne

Wien (OTS) - Haustiere bereichern unser Leben - aber sie sind nicht als Geschenke geeignet. Überhastete Tierkäufe machen weder Mensch noch Tier glücklich. Trotzdem passiert es jedes Jahr aufs Neue, dass Eltern den Wünschen ihrer Kinder nachgeben und als ganz besondere Überraschung ein Heimtier unter dem Weihnachtsbaum wartet. Doch das Glück währt meist nicht lange, denn im Alltag zeigt sich schnell, ob die Entscheidung gut durchdacht war. Viele Geschenktiere werden schon wenige Wochen nach Weihnachten ausgesetzt, landen im Tierheim oder verwahrlosen. Um dem entgegenzuwirken, startet der Verein Pfotenhilfe eine Informationskampagne zum Thema "Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum".

"Tiere sind als Überraschungen und Weihnachtsgeschenke einfach ungeeignet. Wer sich im Vorfeld gut informiert, welches Tier zur Familie passt, wird mit dem neuen Gefährten mehr Freude haben." betont Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Wichtig ist auch, die anfallenden Kosten durchzurechnen, die Verantwortung nicht nur den Kindern aufzubürden und die Lebenserwartung des Tieres zu bedenken.

Auch über die jeweiligen Tierarten sollte man sich früh genug Gedanken machen. Kleintiere wie Kaninchen und Nager sind keine Kuscheltiere. Sie zeigen in der Regel wenig Interesse an Menschen und haben ihren eigenen Rhythmus. Das macht am Ende weder Kinder noch Tiere glücklich. Auch "Modetiere" wie Minischweine erfüllen meist nicht die Erwartungen, die an sie gestellt werden.

Hunde und Katzen sind die besten Familientiere. In der Pfotenhilfe Lochen kann man eine bewusste und langfristige Entscheidung treffen und viel über Tiere lernen, bevor das neue Familienmitglied dann tatsächlich in das zukünftige Zuhause übersiedelt.

"Sprechen Sie mit allen Familienmitgliedern über Ihren Tierwunsch. Sich ohne Zeitdruck für ein Tier zu entscheiden und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen kann eine wunderbare Erfahrung sein." so Weinand. Eine behutsame, schrittweise Annäherung an das neue Familienmitglied ist der beste Weg zu einem glücklichen Leben mit Tieren. Bitte informieren Sie sich in Ruhe und verzichten Sie auf Haustiere als Weihnachtsgeschenk!

Um möglichst viele Menschen über dieses wichtige Thema zu informieren, hat der Verein Pfotenhilfe einen Informationsflyer produziert, der in den kommenden Wochen großflächig verteilt wird. "Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der unsere Flyer im Bekanntenkreis verteilen kann." betont Weinand. Wenn Sie gerne unseren Informations-Flyer verteilen möchten, können Sie diesen direkt beim Verein Pfotenhilfe, unter der Telefonnummer 01-892 23 77 oder unter info @ pfotenhilfe.org anfordern.

Wer trotzdem auf der Suche nach einem tierischen Weihnachtsgeschenk ist, für den ist vielleicht eine Tierpatenschaft genau das Richtige. "Für fast jedes Tier in der Pfotenhilfe Lochen kann eine Patenschaft übernommen werden. Ob Esel Jimmy oder Hund Fipsi, unter www.pfotenhilfe.at finden Sie alle Infos und Fotos zu unseren Schützlingen." so Weinand. Patenschaften sind auch ein beliebtes und zugleich sinnvolles Weihnachtsgeschenk von Firmen an ihre Mitarbeiter.

