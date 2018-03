Ultimative Porsche-Sportwagen begeistern auf der Auto Guangzhou 2013

(PRN) - -- Auto Guangzhou erlebt Ankunft des neuen 918 Spyder und neuen 911 Turbo S

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 21. November hat Porsche im Pazhou International Exhibition Centre in Guangzhou zwei revolutionäre neue Sportwagenmodelle enthüllt. Die asiatische Premiere des neuen Porsche 918 Spyder und des neuen Porsche 911 Turbo S war ein entscheidender Moment für die gefeierte Marke in China.

(Foto: http://www.prnasia.com/sa/2013/11/25/20131125134554793622.html

)

(Foto: http://www.prnasia.com/sa/2013/11/25/20131125134623460996.html

)

Medien und VIPs aus ganz China und der Porsche-Welt waren in Guangzhou zugegen, um die Enthüllung dieser neuesten Modelle zu erleben. Gastgeber Deesch Papke, CEO von Porsche China, fasste die Bedeutung des Ereignisses zusammen: "China ist heute ein wichtiger Pfeiler des weltweiten Erfolgs von Porsche, denn es ist uns schnell gelungen, eine treue Gemeinschaft von Porsche-Enthusiasten aufzubauen, die den Wert, die Leistung und die Effizienz unserer gesamten Modellreihe schätzen. Jedes Jahr entdecken mehr und mehr Chinesen die Faszination von Porsche-Sportwagen." Mit 30.406 von Porsche-Zentren in China ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten zehn Monaten von 2013 ist China für Porsche der zweitgrößte Markt der Welt.

Höhepunkt des Tages war die Premiere des Porsche 918 Spyder, der mit seiner 4,6-Liter-V8-Maschine mit 608 PS und zwei Elektromotoren, die zusätzliche 286 PS für insgesamt 887 PS bei 8500 U/min liefern, einen Blick in die Zukunft darstellt. Mit dem Weissach-Paket zur Gewichtsoptimierung beschleunigt das Fahrzeug in 2,6 Sekunden von Null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 343 km/h.

Wer Tradition und Innovation sucht, liegt mit dem Porsche 911, der dieses Jahr sein 50. Jubiläum feiert, genau richtig. Gleichzeitig feiern wir das 40. Jubiläum der ersten Generation des Porsche 911 Turbo. Auf der Auto Guangzhou gab es dann auch einen weiteren Höhepunkt - die asiatische Premiere des neuen 911 Turbo S.

Für den neuen 911 Turbo S haben die Ingenieure in Weissach 90 % der Bauteile neu entwickelt, um größere Motorleistung und mehr Serienausrüstung als je zuvor zu bekommen, sowie eine neue Hinterachslenkung und das neue System Porsche Active Aerodynamics (PAA) eingebaut, das damit erstmals in einem Straßenfahrzeug eingesetzt wird. Der 3,8-Liter-Boxer-Biturbo-Motor liefert 560 PS zwischen 6500 und 6750 U/min, beschleunigt in 3,1 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 318 km/h.

Jedes der auf der Auto Guangzhou 2013 ausgestellten Modelle war eine Demonstration und Bestätigung des offiziellen Mottos der Autoschau, "Den Trend anführen, die Zukunft gestalten". Ob auf der Rennstrecke oder der Straße, im Beifahrersitz oder hinterm Steuer, jeder Porsche repräsentiert ein Stück Autofahr-Folklore und eine Bekenntnis zur Zukunft.

Informationen zu Porsche China

Die 1931 von Ferdinand Porsche in Stuttgart gegründete Firma Porsche gilt seit Jahrzehnten als eine der angesehensten Automobilmarken der Welt. Unter dem Leitsatz "Porsche Intelligent Performance" bietet das Unternehmen eine neue Generation von Sportwagen an, die beweisen, dass Leistung und Effizienz eine perfekte Kombination ergeben können.

Für weitere Informationen oder Anfragen besuchen Sie uns bitte unter www.porsche.cn.

Web site:

http://www.prnasia.com/sa/2013/11/25/20131125134554793622.html/

http://www.prnasia.com/sa/2013/11/25/20131125134623460996.html/

http://www.porsche.cn/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Porsche China: Ms. Ingrid J. Sun, Leiterin der Presse-

und PR-Abteilung, ingrid.sun @ porsche.cn; Ms. Joyce Wang,

PR-Managerin,

joyce.wang @ porsche.cn; Mr. Aaron Li, regionaler PR-Manager (Bereich

Süd),

aaron.li @ porsche.cn; Ms. Rachel Ye, PR-Leiterin (Veranstaltungen),

rachel.ye @ porsche.cn; Tel: (86-21) 61565-911, Fax: (86-21) 50584-200,

press.porsche.cn